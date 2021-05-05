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Haber Giriş: 05.05.2021 - 15:37 | Son Güncelleme:

İstanbul'da 'tam kapanma'yanlar! Caddelerde yoğunluk dikkat çekti

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İstanbul Esenler'de tam kapanma kurallarına uyulmadı, caddeler insanlarla doldu taştı. 'Neden dışarı çıktınız?' ve 'İzin kağıdınız var mı?' sorularına vatandaşlar 'Herkes dışarıdaysa ben de çıkayım dedim tutamadım kendimi' ve 'Kimsenin olmadığı gibi benim de izin kağıdım yok' yanıtlarını verdi.

İstanbul'da tam kapanmanın 6. gününde kurallara uyulmuyor. CNN Türk'ten Samet Güner ve Yasin Kamaloğlu'nun haberine göre Esenler ilçesindeki Kazım Karabekir Caddesi'nde adeta iğne atılsa yere düşmeyecek kadar insan yoğunluğu var.

İstanbulda tam kapanmayanlar Caddelerde yoğunluk dikkat çekti

"KİMSENİN OLMADIĞI GİBİ BENİM DE İZİN KAĞIDIM YOK"

Sokaklardaki yoğunluk sorulan bir vatandaş "Bu çıkanların hangisinde izin kağıdı var ki? Çoğunda yoktur. Bu kapanma nasıl kapanmadır? Ben anlamadım" dedi. Kendisinin neden sokakta olduğu sorulunca ise "Herkes dışarıdaysa ben de çıkayım dedim tutamadım kendimi" yanıtını verdi. Bir başka vatandaş ise "Kimsenin olmadığı gibi benim de izin kağıdım yok" dedi.

İstanbulda tam kapanmayanlar Caddelerde yoğunluk dikkat çekti

"İHTİYACIMIZ VAR DİYE ÇIKIYORUZ"

Dışarıdaki kalabalıktan şikayet eden bir vatandaş da "Ben 2 gündür evde yattım ama ihtiyacım olduğu için dışarı çıktım. Biz ihtiyacımız var diye çıkıyoruz. Doğrusu kimsenin çıkmamasıdır" dedi.

İstanbulda tam kapanmayanlar Caddelerde yoğunluk dikkat çekti

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