İstanbul'da tam kapanma sonrası ilk iş gününde trafik yoğunluğu!
İstanbul'da 17 günlük tam kapanma döneminin sona ermesinin ardından ilk iş gününde trafik yoğunluğu artıyor. Saat 17.05 itibarıyla yoğunluk yüzde 51 olarak ölçüldü.
İstanbul'da, İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" kapsamında saat 21.00'de başlayacak sokak kısıtlaması öncesi, D-100 Karayolu Haliç mevkisinde trafik yoğunluğu yaşandı.
TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTIYOR
İBB'nin trafik yoğunluğu haritasında göre İstanbul'da saat 17.05 itibarıyla yoğunluk yüzde 51'i buldu.
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