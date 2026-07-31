İstanbul’da takside yeni dönem... Yaş sınırı değişti

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) aldığı kararla taksici esnafının kullanabileceği otomobillerde yaş sınırları yeniden düzenlendi. Buna göre, yüzde 50’nin üzerinde yerlilik oranına sahip otomobillerde daha önce 0-2 yaş olarak uygulanan araç yaşı şartı 0-5 yaşa çıkarıldı. İthal otomobillerde uygulanan ‘0 kilometre’ şartı da esnetildi. Yeni düzenlemeyle taksici esnafı 0-3 yaş aralığındaki ithal otomobilleri satın alarak taksiye dönüştürebilecek. Taksilerin azami kullanım yaşı ise 9 olarak belirlendi.

Kararla birlikte taksici esnafının satın alabileceği yerli üretim otomobil seçenekleri de genişledi. Yüzde 50’nin üzerinde yerlilik oranını karşılayan Fiat Egea Sedan, Renault Megane Sedan ve 1.5 litre benzinli motora sahip Toyota Corolla, taksi olarak kullanılabilecek modeller arasında yer aldı.

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ELEKTRİKLİ ARAÇ İÇİN ÇALIŞILIYOR

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Bilgi, özellikle Tofaş’ın Fiat Egea üretimini sonlandırmasının ardından araç seçeneklerinin azalması ve son yıllarda hızla artan otomobil fiyatlarının taksici esnafının yeni araca erişimini zorlaştırdığını kaydetti. Yaş sınırının genişletilmesiyle birlikte daha uygun fiyatlı ikinci el otomobillerin de taksiye dönüştürülebilmesinin önü açıldı. Alınan kararın esnafın üzerindeki maliyet baskısını bir miktar azaltacağını söyleyen Bilgi, İstanbul’daki taksilerin elektrikli otomobillere dönüştürülmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini de belirtti.