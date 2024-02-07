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İstanbul’da takside 'taciz' iddiası ile ücreti ödemedi! Taksici tepki gösterdi: 'İftara atarak paramı mı çalacaksın?'

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#Taksi#İstanbul#Şişli
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2024 12:44

İstanbul'un Şişli ilçesinde taksiye binerek Sultanbeyli'ye giden ve bin lira taksi ücretini ödemek istemeyen yolcu ile şoför arasında 'taciz' tartışması çıktı. Taksi sürücüsü, "beni elledin" diyen müşterisine para ödememek için kendisine iftira attığını ve araç içerinde de kamera olduğunu söyleyerek polis çağırmasını istedi.

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İddiaya göre, önceki akşam gece saatlerinde Şişli'den taksiye binen müşteri Sultanbeyli'ye gitmek istedi. Sultanbeyli'ye gelen kadın, yaklaşık bin lira tutan taksi ücretini ödemedi.

Taksici Serhat Dizgin, yolcusundan taksi ücretini istedi. Taraflar arasında tartışma çıktı.

Araçtan inen müşteri, "beni elledin" diyerek parayı vermeyi reddetti ve polis çağıracağını söyledi. Bunun üzerine Dizgin de kadına "Tamam polise gideriz. İftara atarak paramı mı çalacaksın. Hadi polise gidelim.

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Aracın içinde de kamera var. Her şey kayıtlı" diyerek tepki gösterdi. Taksi ücretini ödemeyen müşteri yürüyerek yoluna devam ederken, o anlar ise kameraya yansıdı.

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#Taksi#İstanbul#Şişli

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