İstanbul'da taksiciyi öldüren saldırgandan akılalmaz ifade: Hasmıma benzettim

Eyüpsultan'da taksici Sefer Kaya, uğradığı silahlı saldırı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Taksiciyi öldüren şüpheli Muhammed E.İ. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin sorgusunda, "Hasmıma benzettim o yüzden ateş ettim" dediği öğrenildi. İşlemlerinin tamamlanan Muhammed E. İ. adliyeye sevk edildi.

Olay, Eyüpsultan, Kemerburgaz Mahallesi'nde 16 Ağustos Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Sefer Kaya kullandığı 34 TBC 07 plakalı taksi ile Selanik Bulvarı üzerine geldiği esnada, henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırının ardından taksi şoförü Kaya kanlar içinde kalırken, şüpheliler de hızla olay yerinden kaçtı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İstanbulda taksiciyi öldüren saldırgandan akılalmaz ifade: Hasmıma benzettim

TAKSİ ŞOFÖRÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan taksi şoförü Kaya'ya ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen taksi şoförü Kaya hayatını kaybetti. Polis ekipleri saldırının yapıldığı yerde güvenlik önlemi alarak detaylı çalışma yaptı. Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri ile Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışması sonucu olayla ilgili olduğu değerlendirilen 1 kişi yakalandı. Muhammed E. İ. olduğu tesit edilen şüpheli sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

İstanbulda taksiciyi öldüren saldırgandan akılalmaz ifade: Hasmıma benzettim

'HASMIMA BENZETTİM'

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli Muhammed E. İ.'nin ifadesinde "Yolda duruyordum Yanımda bir taksi durdu. İçindekini hasmıma benzetim. O yüzden ateş ettim" dediği öğrenildi. Şüphelinin kaçtıktan sonra cep telefonunu kırdığı bilgisine de ulaşıldı. Soruşturma çok yönlü sürüyor.

İstanbulda taksiciyi öldüren saldırgandan akılalmaz ifade: Hasmıma benzettim

