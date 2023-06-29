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İstanbul'da taksicinin taciz ettiği Balili kadın konuştu

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#İstanbul#Taksici#Taciz
İstanbulda taksicinin taciz ettiği Balili kadın konuştu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2023 09:36

Şişli'de bindiği taksinin şoförü tarafından "para önemli değil" denilerek önce sözlü tacize ve ardından da sarkıntılığa uğrayan Bali uyruklu kadın o anları anlattı. Güzellik uzmanı olduğu öğrenilen Ayu Girianjani, "Yoldayken taksimetrenin açık olmadığını görünce ben de kendisine sordum. Adam bana neler neler söyledi. Bu durum benim için hiç normal değil" dedi.

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İstanbul Fatih Galata Köprüsü üzerinde geçtiğimiz Pazartesi günü saat 14.00 sıralarında yaşanan olayda, 5 senedir Türkiye’de yaşayan ve Endonezya’nın Bali Adası uyruklu olan güzellik uzmanı Ayu Girianjani (27), alışveriş yapmak üzere Şişli’den taksiye binmişti.

İstanbulda taksicinin taciz ettiği Balili kadın konuştu

Kadın yolculuk yaptığı esnada taksimetrenin açık olmadığını görmesi üzerine taksiciye neden açmadığını sormuştu. Taksici şahıs da kadına laf atmaya başlamıştı.

İstanbulda taksicinin taciz ettiği Balili kadın konuştu

“PARA ÖNEMLİ DEĞİL” DEMİŞTİ

Kadının rahatsız olmasına rağmen sarkıntılığa devam eden Taksici, “para önemli değil” diyerek de sözlü tacizde bulunmuştu. Eminönü’nde taksiden inen Girianjani, 100 lira ödeme yaparak taksiden inmişti. Yaşanan o anları kadın cep telefonu kamerasıyla görüntülemiş, olayla ilgili ise şikayette bulunmadığı öğrenilmişti.

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İstanbulda taksicinin taciz ettiği Balili kadın konuştu

“BU DURUM BENİM İÇİN HİÇ NORMAL DEĞİL”

Yaşanan olayla ilgili konuşan Ayu Girianjani, “Ben o gün taksiye bindim. Şişli’den Eminönü’ne doğru gidiyordum. Yoldayken taksimetrenin açık olmadığını görünce ben de kendisine sordum. Adam bana neler neler söyledi. Ben de o şekilde cevap verdim. Neden video çektim, çünkü bu durum benim için hiç normal değil. Kendim için paylaştım” dedi.

İstanbulda taksicinin taciz ettiği Balili kadın konuştu

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#İstanbul#Taksici#Taciz

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