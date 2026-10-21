İstanbul’da taksicilerin yolcu kavgası: tekme ve yumruklar havada uçuştu

Fatih Çemberlitaş Meydanı'nda sabah saatlerinde iki taksi şoförü arasında yolcu alma meselesi yüzünden çıkan tartışma tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle sona eren kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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Olay, sabah saatlerinde Çemberlitaş Meydanı’nda yaşandı. İddiaya göre, iki taksi şoförü arasında yolcu alma nedeniyle tartışma çıktı.
Şoförlerin küfür ve hakaret etmesi üzerine büyüyen tartışma, tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sona ererken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.