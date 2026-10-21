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İstanbul’da taksicilerin yolcu kavgası: tekme ve yumruklar havada uçuştu

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#Taksici Kavgası#Çemberlitaş Meydanı#İstanbul Trafiği
İstanbul’da taksicilerin yolcu kavgası: tekme ve yumruklar havada uçuştu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2026 13:00

Fatih Çemberlitaş Meydanı'nda sabah saatlerinde iki taksi şoförü arasında yolcu alma meselesi yüzünden çıkan tartışma tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle sona eren kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Olay, sabah saatlerinde Çemberlitaş Meydanı’nda yaşandı. İddiaya göre, iki taksi şoförü arasında yolcu alma nedeniyle tartışma çıktı.

İstanbul’da taksicilerin yolcu kavgası: tekme ve yumruklar havada uçuştu

Şoförlerin küfür ve hakaret etmesi üzerine büyüyen tartışma, tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sona ererken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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#Taksici Kavgası#Çemberlitaş Meydanı#İstanbul Trafiği

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