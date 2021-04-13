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Ali Çağlar TINBEK / İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 13.04.2021 - 12:13 | Son Güncelleme:

İstanbul'da taksici skandalı! 'Bu paralar eski' bahanesiyle oyaladı, 4 bin doları çaldı

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İstanbul Fatih'te taksici K.P. aracına binen Çeçen uyruklu kadına paraların eski olduğunu söyledi ve başka para istedi. Bunun üzerine kadın başka paralar çıkarırken taksici K.P. el çabukluğuyla 4 bin doları çaldı.

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  • Taksici 4 bin doları böyle çaldı
  • Taksici 4 bin doları böyle çaldı
  • Taksici 4 bin doları böyle çaldı
  • Taksici 4 bin doları böyle çaldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, 14 Mart Pazar günü saat 13.30 sıralarında meydana geldi. E.S. isimli Çeçen uyruklu kadın yanında iki kadınla birlikte, Fatih Eminönü otobüs duraklarından Taksim'e gitmek üzere taksiye bindi. E.S. 30 lira karşılığında Taksim'e gitmek için taksici K.P.(30) ile anlaştı. K.P. kadına paraların eski olduğunu öne sürerek başka para vermesini istedi. Bu sırada E.S. çantasından başka para çıkardı. Taksici K.P. el çabukluğu ile kadının çantasında bulunan 4 bin dolar parayı aldı.

İstanbulda taksici skandalı Bu paralar eski bahanesiyle oyaladı, 4 bin doları çaldı

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Bu sırada araç içinde arbede de yaşandı. K.P.'nin arkadaşı C.D. kadınlara yardımcı olma bahanesiyle taksiye bindi. Kadınlar araçtan inerken şüpheliler olay yerinde hızla uzaklaştı. Kadınların şikayeti üzerine polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, K.P. ve C.D.'yi 10 Nisan Cumartesi günü saat 19.20 sıralarında Sarıdemir Mahallesi Ragıp Gümüşpala Caddesi üzerinde gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgulamasında K.P.'nin 2020 yılında yine "Dolandırıcılık" ve "Yankesicilik" yaptığını tespit etti. Ertesi gün adliyeye sevk edilen K.P. tutuklanırken, C.D. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Öte yandan takside yaşanan yankesicilik ve arbede araç içi kameralarına yansıdı.

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