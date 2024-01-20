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İstanbul'da taksici dehşeti: Tartıştığı kadını yerde sürükledi

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#İstanbul#Şişli#Darp
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2024 12:23

Şişlİ'de gece saatlerinde taksi şoförü bir kadını sokak ortasında darbetti. Kadını yere düşüren şoför, herkesin içinde kadına art arda tokat attı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Mecidiyeköy'de dün saat 23.30 sıralarında iddiaya göre taksi şoförü ile bir kadın arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Taksiden inen şoför kadını sokak ortasında yere düşürerek tokatladı. Şoför kadını bir süre darbetmeye devam etti. Araya giren vatandaşların yardımıyla güçlükle sakinleştirilen şoför aracına binerek olay yerinden ayrıldı.

İstanbulda taksici dehşeti: Tartıştığı kadını yerde sürükledi

Taksi şoförünün kadını yere düşürerek darbettiği anlar ise cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, taksiden inen şoförün kadını boynundan tutarak yere düşürmesi ve art arda tokat attığı anlar yer alıyor.

İstanbulda taksici dehşeti: Tartıştığı kadını yerde sürükledi

İstanbulda taksici dehşeti: Tartıştığı kadını yerde sürükledi

 

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#İstanbul#Şişli#Darp

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