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İstanbul'da taksi durmayınca çılgına döndü

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#İstanbul#Taksi#Beyoğlu
İstanbulda taksi durmayınca çılgına döndü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2024 12:40

İstanbul Beyoğlu'nda iddiaya göre yoldan çevirmeye çalıştığı taksinin durmaması üzerine çılgına dönen adam, araca tekme attı. Taksinin aynasını kıran şahıs vatandaşlar tarafından sakinleştirilirken, o anlar kameraya yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz gün Beyoğlu İstiklal Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı'nda saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarında bekleyen bir kişi, istediği yere gitmek için taksi çevirdi. Ancak 34 TFK 17 plakalı taksi durmayınca sinirlenen yolcu, seyir halindeki araca tekme attı.

Ardından taksi şoförü ile yolcu arasından gerginlik çıktı. Sinirli yolcu, taksinin aynasını kırdı ve şoföre saldırmak istedi. Çevredeki vatandaşlar olay büyümeden ikiliyi sakinleştirdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde gergin şahsın, taksi şoförünün üzerine yürümek istediği, vatandaşların yolcuyu sakinleştirmeye çalıştığı anlar görülüyor.

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#İstanbul#Taksi#Beyoğlu

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