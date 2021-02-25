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Ali TİNBEK - DHA
Haber Giriş: 25.02.2021 - 11:59 | Son Güncelleme:

İstanbul'da tabur komutanlığını gözetleyen teröristten akılalmaz savunma!

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İstanbul'da tabur komutanlığını gözetleyen teröristten akılalmaz savunma!
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İstanbul'da Yenibosna İnzibat Tabur Komutanlığı'nı ağaca çıkarak gözetlerken yakalanan şahsın DEAŞ'lı terörist olduğu öğrenildi. Yakalanan teröristin ifadesinde ise kendsini savunmak için 'Köpekten kaçıyordum' dediği öğrenildi.

20 Şubat'ta saat 02.10 sıralarında Yenibosna İnzibat Tabur Komutanlığı'nı ağaca çıkarak gözetleyen bir kişi ihbar üzerine yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Askeriyenin yanında ağaca tırmanmış, askeriyeyi gözetleyen şahıs var" ihbarı  üzerine harekete geçti. Polis, şüpheli Muhammed Yahya E. yakalayarak gözaltına aldı. DEAŞ'lı olduğu belirlenen teröristin üzerinden DEAŞ ile bağlantılı görseller ve dokümanlar çıktı. Türk vatandaşı Muhammed Yahya E. salı günü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yenibosnada tabur komutanlığında keşif yapan DEAŞ’lı terörist yakalandı
Yenibosna'da tabur komutanlığında keşif yapan DEAŞ’lı terörist yakalandı

SAVUNMASINDA KÖPEKTEN KAÇTIĞINI SÖYLEDİ

Ağaca çıkıp çevreyi gözetlemesi güvenlik kamerasına yansıyan Muhammed Yahya E.'nin ifadesinde "köpekten kaçıyordum" dediği öğrenildi. Muhammed Yahya E.'nin,  15 gün önce Antalya'dan İstanbul'a geldiği belirtildi. Zanlının, polis ekiplerine gözaltı işlemi sırasında "Siz kafirsiniz" diye bağırdığı kaydedildi. Örgüt bağlantısını kabul etmeyen zanlının yanındaki valizde ise kıyafetlerinin olduğu öğrenildi.

İstanbulda tabur komutanlığını gözetleyen teröristten akılalmaz savunma


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