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İstanbul’da Tabiat Mektepleri: Taş fırında ekmek kümeste taze yumurta

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#Tabiat Mektepleri#İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü#Beyoğlu
İstanbul’da Tabiat Mektepleri: Taş fırında ekmek kümeste taze yumurta
Beyazıt Şenbük
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2025 07:00

İstanbul’daki Tabiat Mektepleri’nde öğrenciler, taş fırında ekmek pişiriyor, tarlada çapa yapıyor, tavukları yemliyor...

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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Tabiat Mektepleri her kademeden öğrenciye doğayı tanıma ve koruma bilinci kazandırmayı amaçlıyor. Duvarsız açık hava okulları, öğrencileri randevuyla ağırlıyor. Tabiat Mektepleri’nde çocuklar, atık malzemelerden oluşturulan müzik duvarında ritim çalışması, taş fırında ekmek, tarım alanında çapa ve kompost yapıyor. Tavuk besleyip, macera parkurunda eğlendikten sonra ağaç evde odun sobasının başında kitap okuyorlar. Çatalca, Silivri ve Sarıyer’de 3 Tabiat Mektebi bulunuyor.

DUVARSIZ OKULLAR

Beyoğlu Şehit Öğretmen Neşe Alten İlkokulu öğrencilerinin İstanbul’daki en büyük Tabiat Mektebi olan Sarıyer Demirciköy’deki duvarsız okulda geçirdikleri bir güne misafir olduk. Demirciköy Tabiat Mektebi Müdürü Cem İldir, “3 yılda 39 ilçeden 3 bine yakın öğrenciyi misafir ettik. Gelmek isteyen öğretmenler bize bir ay önceden e-posta gönderiyor. 8 dönümlük alandaki 24 atölyede yaş grubuna göre etkinlik planlamaları yapıyoruz” dedi.      

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KİTAPTAN DEĞİL DOĞADAN

Beyoğlu Şehit Öğretmen Neşe Erten İlkokulu öğretmeni Ecem Öztürk: “İlk defa çapa yapan, tavuk besleyen öğrencilerim var. Çapa yaparken bir öğrencim toprağın altından çıkan solucanları görünce çok şaşırdı. Biz kitaptan anlatsak da bu şekilde deneyimleyince çok daha öğretici oluyor.” 

 

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#Tabiat Mektepleri#İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü#Beyoğlu

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