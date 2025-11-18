İstanbul’da suya 6 ay zam yok

Haberin Devamı

Öte yandan, yılda iki kez mayıs ve kasım ayında yapılan İSKİ Genel Kurulu’nun bu ayki toplantısında suya zam kararı alınmadı. Buna göre İstanbullular Mayıs 2026’ya kadar suyu, 2025 yılı güncel fiyatları üzerinden zamsız kullanabilecek. İBB Meclisi’nde oy çokluğuyla geçen karar doğrultusunda, Ocak 2026’dan itibaren uygulamaya girecek. Su fiyatları yeni bir karar alınıncaya kadar, TÜİK tarafından aylık açıklanan TEFE-TÜFE oranda her ay otomatik olarak güncellenmeye devam edecek. Buna göre, İBB Meclisi’nde AK Parti’nin ret oyuna karşılık, oy çokluğuyla alınan karar doğrultusunda, suya ilave zam yapılmayacak.