Gündem Haberleri

İstanbul’da suya 6 ay zam yok

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#İsk#Su Fiyatları
İstanbul’da suya 6 ay zam yok
Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2025 07:00

İSTANBUL’da 7 milyonu aşan abonesi bulunan İSKİ’nin, 2025’teki 88 milyar liralık bütçesi önümüzdeki yıl için 99 milyar lira olarak belirlendi. İSKİ’nin 2026 yılı bütçesi İBB Meclisi’nde 64 ret oyuna karşılık 124 evet oyu ile kabul edildi.

Öte yandan, yılda iki kez mayıs ve kasım ayında yapılan İSKİ Genel Kurulu’nun bu ayki toplantısında suya zam kararı alınmadı. Buna göre İstanbullular Mayıs 2026’ya kadar suyu, 2025 yılı güncel fiyatları üzerinden zamsız kullanabilecek. İBB Meclisi’nde oy çokluğuyla geçen karar doğrultusunda, Ocak 2026’dan itibaren uygulamaya girecek. Su fiyatları yeni bir karar alınıncaya kadar, TÜİK tarafından aylık açıklanan TEFE-TÜFE oranda her ay otomatik olarak güncellenmeye devam edecek. Buna göre, İBB Meclisi’nde AK Parti’nin ret oyuna karşılık, oy çokluğuyla alınan karar doğrultusunda, suya ilave zam yapılmayacak.

 

