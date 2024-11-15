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İstanbul'da sürücüsüz metro 5 durağı pas geçti, paniğe neden oldu! Yolcular acil durdurma butonuna bastı

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#İstanbul#Sürücüsüz Metro#Metro
İstanbulda sürücüsüz metro 5 durağı pas geçti, paniğe neden oldu Yolcular acil durdurma butonuna bastı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2024 14:46

İstanbul'da Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda seyir halindeki sürücüsüz metronun, 5 durağı pas geçerek ilerlemesi yolcuların panik yaşanmasına neden oldu. Yolcuların acil durdurma butonuna basmasının ardından Altınşehir durağına yakın bir yerde durabilen trenden raylara inerek yürüyen yolcular, bu anları cep telefonuyla kaydetti.

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Alınan bilgiye göre, Üsküdar'dan Samandıra'ya seyir halinde olan metro, Bulgurlu durağında yolcuları indirdikten sonra, Ümraniye-Çarşı-Yamanevler-Çakmak ve Ihlamurkuyu duraklarında durmadan seyrine devam etti.

Bu duraklarda inmesi gereken yolcular, yaşanan bu durumu anlayamadı.

Bunun üzerine yolcuların, acil durdurma butonuna basmasına rağmen seyrine devam eden metro, Altınşehir durağına yakın bir yerde hat üzerinde durabildi.

Yolcular, kendi imkanlarıyla metrodan indikten sonra raylar üzerinde bir süre yürüyerek istasyona varabildi.

Bu duruma tepki göstererek yaşananları cep telefonlarıyla kaydeden yolculardan birinin, diğer yolcuları "Hızlıca boşaltalım, arkadan metro geliyor." şeklinde uyardığı görülüyor.

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#İstanbul#Sürücüsüz Metro#Metro

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