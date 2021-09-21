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İstanbul'da sürücülerin yeni kâbusu 'çakarlı minibüsler'... Şikayet yağıyor

#İstanbul#Trafik#Fesih Halitli
İstanbulda sürücülerin yeni kâbusu çakarlı minibüsler... Şikayet yağıyor

İstanbul'da özellikle TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nda görülen çakarlı minibüsler sürücülerin kâbusu oldu. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde çakarlı minibüslerin kendilerini sıkıştırıp tehlikeye attığını söyleyen sürücüler şikayetçi... Bir çoğunun camlarında film bulunan sivil plakalı minibüslerin yeni kâbusları olduğunu belirten Fesih Halitli, "Yol istiyorlar, yol istemeyi bırak adamın üzerine sürüyorlar" dedi.

Çakarlı minibüslere sürücülerden şikayet yağıyorÇakarlı minibüslere sürücülerden şikayet yağıyor
Çakarlı minibüslere sürücülerden şikayet yağıyor

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İSTANBUL (DHA) -  İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu saatler olan iş giriş ve çıkış saatlerinde ortaya çıkan çakarlı minibüs ve midibüsler, trafikte yeni kâbus oldu. Daha çok TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nda, genellikle camları filmli çakarlı minibüs ve midibüsler trafikte diğer sürücülere zor anlar yaşatıyor. Zaten yoğun trafikte ilerlemekte zorlanan sürücüler bu çakarlı araçların yol istemesi ve sıkıştırmasıyla daha da zorluk yaşıyor.

Emniyet şeritlerini de kullanan araçlardan şikayetçi olan sürücüler yetkilerden duruma çözüm bulmasını istiyor. Sürücüler, kendilerini sıkıştıran minibüsleri cep telefonuyla çekip sosyal medyada da paylaşıyor.

İstanbulda sürücülerin yeni kâbusu çakarlı minibüsler... Şikayet yağıyor

Çakarlı minibüslerin kendilerini trafikte zora soktuğunu söyleyen Fesih Halitli, "Çakarlı minibüslere denk geliyoruz. Genelde minibüsler sıkıntılı zaten. Sıkıntı yaşatıyorlar. Yol istiyorlar, yol istemeyi bırak adamın üzerine sürüyorlar" ifadelerini kullandı.

Kime ve hangi kuruma ait oldukları anlaşılamayan bu camları filmli çakarlı minibüs ve midibüsleri bazı sürücüler sivil polis sanıyor. ''Sürekli sıkıştırıyorlar'' diyen bir başka sürücü de "Kazaya sebebiyet veriyorlar. Sıkıntılı işler devletin bir çözüm bulması lazım. Yoksa olmaz. Sürekli yol istiyorlar. Belki sivil bile değil ama biz öyle görüyoruz" diye konuştu.

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İstanbulda sürücülerin yeni kâbusu çakarlı minibüsler... Şikayet yağıyor

Bir taksi sürücü de "Sürekli çakarlı minibüsleri görüyoruz. Sürekli yol istiyorlar. Sanki bu yol onlara verilmiş. Biz taksici olduğumuz halde gidemiyoruz, onlar rahat rahat gidiyorlar" dedi.

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#İstanbul#Trafik#Fesih Halitli