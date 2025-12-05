×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da sürücülerin "kaynak manevrası" pahalıya patladı

Güncelleme Tarihi:

#Beykoz#Polis#Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2025 20:00

Beykoz’da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği dron destekli trafik denetimlerinde, ‘kaynak yapma’ olarak bilinen kural ihlalini gerçekleştiren 32 sürücüye toplam 69 bin 344 lira ceza kesildi.

Haberin Devamı

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, 09.00-11.00 saatleri arasında Kavacık TEM kuzey ve güney katılım noktalarında ‘kaynak yapan’ araçlara yönelik denetim yaptı.

Dron ile yapılan kontrollerde, şerit değiştirme kurallarına uymayarak geçiş üstünlüğü bulunan aracı beklemeden öndeki aracı geçmeye çalışan sürücüler tespit edildi.

İhlal yapan 32 sürücüye, 'geçiş halindeki aracı beklemeden önünde giden aracı geçmeye çalışmak' suçundan toplam 69 bin 344 lira cezai işlem uygulandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beykoz#Polis#Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü

BAKMADAN GEÇME!