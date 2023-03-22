Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da sürücüleri canından bezdiren trafik

Güncelleme Tarihi:

#Trafik#İstanbul#Basın Ekspres
İstanbulda sürücüleri canından bezdiren trafik
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2023 09:30

Basın Ekspres yolu ve Tem Edirne bağlantısında oluşan trafik sürücüleri isyan ettirdi. Özellikle iş çıkış saatlerinde uzun süre trafikte kalan sürücüler, yetkililerden sorunun çözümü için yardım istedi. Oluşan trafik dron ile havadan da görüntülendi.

Haberin Devamı

İstanbul Avrupa yakasında trafik akışını sağlayan en önemli güzergahlardan biri olan Basın Ekspres yolunda özellikle iş çıkışı oluşan yoğunluk sürücülere zor anlar yaşatıyor. Atatürk Havalimanı istikametinden gelerek Başakşehir'e ve Edirne istikametine dönmek isteyen sürücüler, saatlerce trafikte beklemek zorunda kalıyor. Akşam iş çıkışında Basın Ekspres yolunu kullanarak yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Esenyurt'a gitmek bazı günlerde saatleri buluyor. Adeta adım adım ilerleyen trafik, sürücüleri canından bezdiriyor.

İstanbulda sürücüleri canından bezdiren trafik

"SÜREKLİ BÖYLE TRAFİK OLUYOR"

Yaklaşık iki saattir yolda olduğunu söyleyen bir sürücü, "Esenyurt'a gitmeye çalışıyoruz bir türlü gidemedik. Artık bilemiyorum bu sorun nasıl çözülür" ifadelerini kullanırken, bir başka sürücü ise "1 saattir trafikteyiz. Halkalı'dan geliyoruz Edirne yönüne gidiyoruz. Sürekli böyle trafik oluyor. Bu trafik çözülmez" dedi.

Haberin Devamı

İstanbulda sürücüleri canından bezdiren trafik



Trafik sürücüleri isyan ettirirken, seyyar satıcıların ise yüzünü güldürüyor. Oluşan trafik yoğunluğunu fırsata çevirerek su ve simit sana bir seyyar satıcı, "Trafik olunca hemen geliyoruz. Trafik olmaza evimizde yatacağız. Su simit ne varsa satıyoruz" ifadelerini kullandı.
Sürücüler, yetkililerden trafik sorununa bir çözüm bulunmasını istiyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik#İstanbul#Basın Ekspres

BAKMADAN GEÇME!

James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı

James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast! Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... 'Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı'

#Georgi Markov
Çocuğunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşanlar bu 5 tehlikeye dikkat Durumun ciddiyetine göre velayetin kaldırılmasına kadar gidebilir

Çocuğunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşanlar bu 5 tehlikeye dikkat! 'Durumun ciddiyetine göre velayetin kaldırılmasına kadar gidebilir'

#Çocuk Hakları
BİR SORUDAN FAZLASI | Bu misafirler ne zaman gidecek

BİR SORUDAN FAZLASI | Bu misafirler ne zaman gidecek?

#Misafir