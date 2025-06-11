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İstanbul'da sürücülere havlulu kadın şoku! Polisler harekete geçti, gözaltına alındı

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#İstanbul#Avcılar#Havlu
İstanbulda sürücülere havlulu kadın şoku Polisler harekete geçti, gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2025 11:31

İstanbul Avcılar'dan havluyla E-5 karayoluna çıkan kadın kilometrelerce Beylikdüzü yönüne yürüdü. Sürücülere zor anlar yaşatan kadının o anları cep telefonu ile görüntülendi.

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Olay, dün gece saatlerinde Avcılar E-5 mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen bir kadın kendini havluyla yola attı. Avcılar'dan Beylikdüzü'ne kadar ana yolda kilometrelerce yürüyen kadın, trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. Yaşanan o ilginç anlar çevredeki vatandaşların cep telefonuyla görüntülendi.

İstanbulda sürücülere havlulu kadın şoku Polisler harekete geçti, gözaltına alındı

Görüntülerde, ana yolda sol şeritte havluyla yürüyen kadının o anları yer aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Avcılar'dan yola çıkan kadını Haramidere E-5 yan yolda yakaladı. Polise de zor anlar yaşatan kadının gözaltına alındığı öğrenilirken neden böyle bir hareket yaptığı ise öğrenilmedi.

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#İstanbul#Avcılar#Havlu

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