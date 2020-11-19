İstanbul’da Suriye uyruklu kişiyi kaçıranları çalıntı plaka ele verdi

İstanbul’da yaşayan Suriye uyruklu M.H., kendisini kaçak yollarla Almanya’ya götürebileceğini söyleyen aynı ülke vatandaşı A.S. (20) ile 8 bin euro karşılığında anlaştı. M.H.’den ön ödeme isteyen A.S., olumsuz cevap aldı. Bunun üzerine A.S., arkadaşlarıyla birlikte otomobil kiralayarak M.H.’yi ellerini ve ayaklarını bağlayıp, ağzını kapatarak kaçırdı. Şüpheliler, M.H.’yi kaçırdıkları otomobile, aynı marka ve modelde başka bir otomobilin plakasını çalıp takarak İstanbul’dan Sakarya’ya doğru yola çıktı.



Plakası çalınan otomobil sahibi durumu polise bildirdi. Plaka Takip Sistemi (PTS) üzerine çalıntı olarak kaydedilen plakanın Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde olduğu belirlendi. Kaynarca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobili durdurup, araç sürücüsü A.H.’yi gözaltına aldı. Polis ekipleri, aracın arka koltuğunda el ve ayakları bağlı şekilde duran M.H.’yi fark edip, kurtardı.



Gözaltına alınan A.H.’nin ifadesinde, kendilerine para vermeyi kabul etmeyen M.H.’yi korkutmak için arkadaşlarıyla birlikte kaçırdıklarını, Kaynarca ilçesindeki bir ormanlık alanda dövüp, burada bırakmaya geldiklerini söyledi. Polis ekiplerini görünce otomobilden inip kaçan A.S. ve 2 arkadaşının yakalanması için ise çalışma başlatıldı. Polisin operasyon anı bir iş yerinin güvenlik kameralarını yansıdı.