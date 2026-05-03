İstanbul'da şüpheli ölüm: Lüks aracının içinde başından vurulmuş halde ölü bulundu

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2026 15:50

Beylikdüzü'nde Kemal Kayış (45), park halindeki otomobilinin içerisinde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Kayış'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi, Kışla Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşları otomobile geldiklerinde Kayış'ı başından vurulmuş ve hareketsiz halde buldu.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kemal Kayış'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerini emniyet şeridiyle kapatarak otomobil içerisinde ve çevresinde detaylı inceleme başlattı.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Polis ekiplerinin çalışmalarında başından silahla vurulduğu belirlenen Kemal Kayış'ın borcu olduğu öğrenildi. Ölümü şüpheli bulunan Kayış'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor. 

