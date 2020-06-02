İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İSKİ 2 Haziran su kesintisi programı
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İSKİ'nin 2 Haziran tarihli su kesintisi programına göre, Ataşehir, Bahçelievler, Başakşehir, Beylikdüzü ve Silivri ilçelerinde bugün belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İSKİ 2 Haziran su kesintisi programı...
İSKİ planlı bakım çalışmaları doğrultusunda yaşanan su kesintileri hakkında vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Su kesinti programı günlük olarak paylaşılıyor. İSKİ 2 Haziran tarihinde arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Ataşehir, Bahçelievler, Başakşehir, Beylikdüzü ve Silivri ilçelerinde 2 Haziran günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu.
Su kesintisi programıyla ilgili yapılan duyuruda 'Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.' ifadelerine de yer verildi.
İSKİ SU KESİNTİSİ PROGRAMI
Arıza Kesinti
İlçe: Ataşehir
Etkilenen Mahalleler: Örnek Mah
Açıklama: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 02.06.2020 09:46
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe: Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler: Cumhuriyet Mah,Büyükşehir Mah,Barış Mah
Açıklama: 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 02.06.2020 07:43
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe: Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler: Kılıç Ali Paşa Mah,Kemankeş Mah
Açıklama: 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.06.2020 10:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe: Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Gayrettepe Mah
Açıklama : 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.06.2020 10:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2020 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler: Ortaköy Mah
Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.06.2020 10:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.06.2020 10:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Semizkumlar Mah
Açıklama : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 02.06.2020 09:22
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Şile
Etkilenen Mahalleler : İsaköy Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.06.2020 09:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Fulya Mah
Açıklama : 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.06.2020 10:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2020 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.06.2020 10:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle