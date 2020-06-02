İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İSKİ 2 Haziran su kesintisi programı

İSKİ planlı bakım çalışmaları doğrultusunda yaşanan su kesintileri hakkında vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Su kesinti programı günlük olarak paylaşılıyor. İSKİ 2 Haziran tarihinde arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Ataşehir, Bahçelievler, Başakşehir, Beylikdüzü ve Silivri ilçelerinde 2 Haziran günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu.



Su kesintisi programıyla ilgili yapılan duyuruda 'Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.' ifadelerine de yer verildi.



İSKİ SU KESİNTİSİ PROGRAMI

Arıza Kesinti

İlçe: Ataşehir

Etkilenen Mahalleler: Örnek Mah

Açıklama: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 02.06.2020 09:46

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe: Beylikdüzü

Etkilenen Mahalleler: Cumhuriyet Mah,Büyükşehir Mah,Barış Mah

Açıklama: 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 02.06.2020 07:43

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe: Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler: Kılıç Ali Paşa Mah,Kemankeş Mah

Açıklama: 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 02.06.2020 10:46

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe: Beşiktaş

Etkilenen Mahalleler : Gayrettepe Mah

Açıklama : 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 02.06.2020 10:05

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2020 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Beşiktaş

Etkilenen Mahalleler: Ortaköy Mah

Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 02.06.2020 10:24

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 02.06.2020 10:52

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Semizkumlar Mah

Açıklama : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi : 02.06.2020 09:22

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Şile

Etkilenen Mahalleler : İsaköy Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 02.06.2020 09:53

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Şişli

Etkilenen Mahalleler : Fulya Mah

Açıklama : 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 02.06.2020 10:05

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2020 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Şişli

Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 02.06.2020 10:48

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.