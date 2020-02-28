İstanbul’da sular ne zaman gelecek? İSKİ 28 Şubat su kesintisi programı
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 28 Şubat Cuma günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri paylaştı. Planlı kesinti programına göre Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde su kesintisi yapılacak. Kesintilerden etkilenen ilçelerde ikamet eden vatandaşlar, 'sular ne zaman gelecek?' sorusuna yanıt arıyor. İşte İSKİ 28 Şubat su kesintisi programı...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), isale hattı, şebeke hattı ve ana isale hattı arızası nedeniyle bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'un Bahçelievler, Bakırköy, Beykoz, K.Çekmece, Fatih, Maltepe, Ümraniye ve Şile ilçelerinde 28 Şubat günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacak. Peki, İstanbul’da sular ne zaman gelecek? İSKİ 28 Şubat su kesintisi programı
Arıza Kesinti
İlçe
:
Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler
:
Zafer Mah,Siyavuşpaşa Mah,Şirinevler Mah,Çobançeşme Mah,Soğanlı Mah,Hürriyet Mah,Fevzi Çakmak Mah,Merkez Mahyenibosna,Kocasinan Mah
Açıklama
:
1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
2020-02-28 06:09:28.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Bakırköy
Etkilenen Mahalleler
:
Yeşilyurt Mah,Yeşilköy Mah,Ataköy 7-8-9-10Kısım Mah
Açıklama
:
1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
2020-02-28 06:09:28.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Bakırköy
Etkilenen Mahalleler
:
Şenlikköy Mah
Açıklama
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
2020-02-28 08:04:11.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Beykoz
Etkilenen Mahalleler
:
İncirköy Mah,Çiğdem Mah,Gümüşsuyu Mah,Soğuksu Mah
Açıklama
:
300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
2020-02-28 08:27:15.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Beykoz
Etkilenen Mahalleler
:
Çamlıbahçe Mah
Açıklama
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
2020-02-28 09:52:29.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler
:
Kemankeş Mah,Müeyyetzade Mah,Tom Tom Mah,Arapcami [Yeni Cami] Mah,Emekyemez Mah,Hacı Mimi Mah
Açıklama
:
150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
2020-02-28 10:06:26.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Fatih
Etkilenen Mahalleler
:
Sultan Ahmet Mah
Açıklama
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
2020-02-28 09:17:15.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler
:
İnönü Mah,Tevfikbey Mah
Açıklama
:
1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
2020-02-28 06:09:28.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Maltepe
Etkilenen Mahalleler
:
Fındıklı Mah
Açıklama
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
2020-02-28 09:33:11.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Sarıyer
Etkilenen Mahalleler
:
Rumeli Hisarı Mah
Açıklama
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
2020-02-28 09:55:03.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Ümraniye
Etkilenen Mahalleler
:
Yukarı Dudullu Mah
Açıklama
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
2020-02-28 09:48:22.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Ümraniye
Etkilenen Mahalleler
:
Şerifali Mah
Açıklama
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
2020-02-28 10:02:52.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Şile
Etkilenen Mahalleler
:
Çavuş Mah
Açıklama
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
2020-02-28 09:11:38.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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