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Haber Giriş: 28.02.2020 - 10:47,Son Güncelleme:/

İstanbul’da sular ne zaman gelecek? İSKİ 28 Şubat su kesintisi programı

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İstanbul’da sular ne zaman gelecek? İSKİ 28 Şubat su kesintisi programı
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 28 Şubat Cuma günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri paylaştı. Planlı kesinti programına göre Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde su kesintisi yapılacak. Kesintilerden etkilenen ilçelerde ikamet eden vatandaşlar, 'sular ne zaman gelecek?' sorusuna yanıt arıyor. İşte İSKİ 28 Şubat su kesintisi programı...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), isale hattı, şebeke hattı ve ana isale hattı arızası nedeniyle bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'un Bahçelievler, Bakırköy, Beykoz, K.Çekmece, Fatih, Maltepe, Ümraniye ve Şile ilçelerinde 28 Şubat günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacak. Peki, İstanbul’da sular ne zaman gelecek? İSKİ 28 Şubat su kesintisi programı

Arıza Kesinti

İlçe

:

Bahçelievler

Etkilenen Mahalleler

:

Zafer Mah,Siyavuşpaşa Mah,Şirinevler Mah,Çobançeşme Mah,Soğanlı Mah,Hürriyet Mah,Fevzi Çakmak Mah,Merkez Mahyenibosna,Kocasinan Mah

Açıklama

:

1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

2020-02-28 06:09:28.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Bakırköy

Etkilenen Mahalleler

:

Yeşilyurt Mah,Yeşilköy Mah,Ataköy 7-8-9-10Kısım Mah

Açıklama

:

1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

2020-02-28 06:09:28.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Bakırköy

Etkilenen Mahalleler

:

Şenlikköy Mah

Açıklama

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

2020-02-28 08:04:11.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Beykoz

Etkilenen Mahalleler

:

İncirköy Mah,Çiğdem Mah,Gümüşsuyu Mah,Soğuksu Mah

Açıklama

:

300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

2020-02-28 08:27:15.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Beykoz

Etkilenen Mahalleler

:

Çamlıbahçe Mah

Açıklama

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

2020-02-28 09:52:29.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler

:

Kemankeş Mah,Müeyyetzade Mah,Tom Tom Mah,Arapcami [Yeni Cami] Mah,Emekyemez Mah,Hacı Mimi Mah

Açıklama

:

150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

2020-02-28 10:06:26.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 
     

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Fatih

Etkilenen Mahalleler

:

Sultan Ahmet Mah

Açıklama

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

2020-02-28 09:17:15.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler

:

İnönü Mah,Tevfikbey Mah

Açıklama

:

1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

2020-02-28 06:09:28.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Maltepe

Etkilenen Mahalleler

:

Fındıklı Mah

Açıklama

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

2020-02-28 09:33:11.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Sarıyer

Etkilenen Mahalleler

:

Rumeli Hisarı Mah

Açıklama

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

2020-02-28 09:55:03.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Ümraniye

Etkilenen Mahalleler

:

Yukarı Dudullu Mah

Açıklama

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

2020-02-28 09:48:22.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Ümraniye

Etkilenen Mahalleler

:

Şerifali Mah

Açıklama

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

2020-02-28 10:02:52.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Şile

Etkilenen Mahalleler

:

Çavuş Mah

Açıklama

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

2020-02-28 09:11:38.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

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