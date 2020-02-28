İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), isale hattı, şebeke hattı ve ana isale hattı arızası nedeniyle bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'un Bahçelievler, Bakırköy, Beykoz, K.Çekmece, Fatih, Maltepe, Ümraniye ve Şile ilçelerinde 28 Şubat günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacak. Peki, İstanbul’da sular ne zaman gelecek? İSKİ 28 Şubat su kesintisi programı

Arıza Kesinti İlçe : Bahçelievler Etkilenen Mahalleler : Zafer Mah,Siyavuşpaşa Mah,Şirinevler Mah,Çobançeşme Mah,Soğanlı Mah,Hürriyet Mah,Fevzi Çakmak Mah,Merkez Mahyenibosna,Kocasinan Mah Açıklama : 1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-28 06:09:28.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Yeşilyurt Mah,Yeşilköy Mah,Ataköy 7-8-9-10Kısım Mah Açıklama : 1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-28 06:09:28.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Şenlikköy Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-28 08:04:11.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : İncirköy Mah,Çiğdem Mah,Gümüşsuyu Mah,Soğuksu Mah Açıklama : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-28 08:27:15.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Çamlıbahçe Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-28 09:52:29.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Kemankeş Mah,Müeyyetzade Mah,Tom Tom Mah,Arapcami [Yeni Cami] Mah,Emekyemez Mah,Hacı Mimi Mah Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-28 10:06:26.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Sultan Ahmet Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-28 09:17:15.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah,Tevfikbey Mah Açıklama : 1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-28 06:09:28.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Fındıklı Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-28 09:33:11.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Rumeli Hisarı Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-28 09:55:03.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : Yukarı Dudullu Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-28 09:48:22.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : Şerifali Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-28 10:02:52.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.