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İstanbul DHA -
Haber Giriş: 16.01.2021 - 10:07 | Son Güncelleme:

İstanbul'da sular çekildi, atıklar ortaya çıktı! 40 ton...

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İstanbul'da sular çekildi, atıklar ortaya çıktı! 40 ton...
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İstanbul'da kuraklık nedeniyle suların çekildiği baraj havzalarından 40 ton atık çıktı. Baraj havzalarının temizlenmesi sırasında 1400 personel ve 200 araç görev aldı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin ardından baraj havzalarındaki sular da çekildi. Suyun çekilmesiyle atıklar da ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne bağlı  İSTAÇ ekipleri, 2 hafta içinde İstanbul il sınırları içindeki 7 baraj havzasında çalışma yaptı.

İstanbul'un su gereksinimi, toplam 10 barajdan sağlanıyor. Ancak, bunlardan sadece Terkos, Sazlıdere, Ömerli, Büyükçekmece, Elmalı, Darlık ve Alibey barajları il sınırları içinde kalıyor. 

İstanbulda sular çekildi, atıklar ortaya çıktı 40 ton...

TOPLAM 1400 PERSONEL 200 ARAÇ

Baraj havzalarının temizlenmesi sırasında 1400 personel ve 200 araç görev aldı.

Temizlik çalışmalarında baraj havzalarından toplam 40 ton atık çıktı. Bu atıkların yaklaşık yüzde 45'i yani 17,5 tonu evsel atık. Evsel atıkları, sırasıyla 8,5 ton ile cam, 7,5 ton ile plastik, 4,5 ton ile metal ve 2 ton ile kâğıt izledi. Toplanan atıklar, İBB tesislerinde bertaraf edildi.

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