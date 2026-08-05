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İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon: 7 zanlı yakalandı

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#İstanbul#Suç Örgütü#Operasyon
İstanbulda suç örgütüne yönelik operasyon: 7 zanlı yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2026 15:55

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde "yeni nesil suç örgütleriyle mücadele" kapsamında, elebaşılığını hakkında uluslararası arama kararı olan, yurt dışındaki A.A'nın yaptığı öne sürülen suç örgütü adına gerçekleştirilen 4 ayrı olayın aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda, Esenler'de "kasten yaralama", Beşiktaş ve Sarıyer'de "ateşe verme", Kağıthane'de "iş yeri kurşunlama" olmak üzere 4 ayrı olayın aynı suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirlendi.

Ekipler, şüphelilerin tespiti amacıyla yaklaşık 214 kilometrelik güzergaha ait 198 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Bulgular doğrultusunda, güzergahtaki ilçelerde uygulama ve kontrol noktaları oluşturularak şüphelilerin kaçış yolları denetim altına alındı.

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Teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından 4 Ağustos'ta Çatalca'daki bir otele operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi yakaladı. Eş zamanlı olarak Bağcılar'da durdurulan bir araçta da 2 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 1 çelik yelek ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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#İstanbul#Suç Örgütü#Operasyon

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