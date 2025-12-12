İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 20 gözaltı

×
HABERLERGündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Suç Örgütü#Mazlum Demir
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2025 09:40

Anadolu yakasında faaliyet gösterdiği belirtilen ve liderliğini yurt dışında olan Mazlum Demir'in yaptığı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Anadolu yakasında faaliyet gösteren liderliğini yurt dışında firari bulunan Mazlum Demir'in yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'yağma amaçlı iş yeri kurşunlama', 'silahlı tehdit', '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'mala zarar verme', 'rüşvet' ve 'kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi' suçlarından 7 eyleme karıştığı tespit edildi.

20 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında 23 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli yakalanırken, 3 şüphelinin firari olduğu tespit edildi. Operasyonda tabanca ele geçirildi.

