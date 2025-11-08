×
İstanbul’da suç örgütüne operasyon: 13 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2025 04:38

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında liderliğini cezaevinde hükümlü bulunan Temel A.’nın yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Anadolu Yakası’nda faaliyet gösteren ve liderliğini cezaevinde hükümlü bulunan Temel A.’nın yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucunda 'nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahlı tehdit' suçlarından 5 farklı eyleme karıştıkları belirlenen 15 şüpheliden 13’ü yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet silah sürgü kapağı, 1 adet namlu, 2 adet şarjör ve silah yapımında kullanılan çeşitli metal parçaları ele geçirildi. Firari durumda bulunan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.

