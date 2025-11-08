İstanbul’da suç örgütüne operasyon: 13 gözaltı

Haberin Devamı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Anadolu Yakası’nda faaliyet gösteren ve liderliğini cezaevinde hükümlü bulunan Temel A.’nın yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucunda 'nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahlı tehdit' suçlarından 5 farklı eyleme karıştıkları belirlenen 15 şüpheliden 13’ü yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet silah sürgü kapağı, 1 adet namlu, 2 adet şarjör ve silah yapımında kullanılan çeşitli metal parçaları ele geçirildi. Firari durumda bulunan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.