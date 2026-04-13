İstanbul'da suç örgütü operasyonunda 21 şüpheli tutuklandı

Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2026 21:42

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca organize suç örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, 10 Nisan'da yapılan eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınırken, çalışmaların devamında 3 zanlı daha yakalandı.

Hakkında yakalama kararı bulunan 8 şüphelinin ise cezaevinde hükümlü olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 21 şüpheli ile cezaevinde bulunan 8 şüpheli Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.

Savcılıkta ifadesi alınan şüphelilerden 21'i tutuklama, 7'si ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Bir şüpheli ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Hakimlik, 21 şüphelinin tutuklanmasına, 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

