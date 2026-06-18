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İstanbul'da suç örgütü operasyonları: 123 tutuklama

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#İstanbul#Suç Örgütleri#Tutuklama
İstanbulda suç örgütü operasyonları: 123 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2026 15:43

İstanbul'da düzenlenen suç örgütü operasyonlarında gözaltına alınan 123 zanlı tutuklandı. Polisin ele geçirdiği, Otokoç Genel Müdürlüğü binasına yönelik saldırıda kullanıldığı belirlenen silahların da aralarında olduğu suç aletleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç örgütlerine mensup şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamda iş yeri kurşunlama, yağma, yaralama, tehdit, kasten öldürme gibi 48 olaya karışan zanlıların kimlik ve adreslerini belirledi.

Ekipler, şüphelileri yakalamak için son bir ayda İstanbul'un Ataşehir, Bağcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sultangazi, Tuzla, Üsküdar ilçeleri ile Tekirdağ, İzmir, Siirt, Samsun, Tokat, Şanlıurfa, Kocaeli ve Ankara'da operasyonlar düzenledi.

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Operasyonlarda 156 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise suçta kullandığı belirlenen 7 motosiklet, 7 kask ve çok sayıda silah ile mermi ele geçirildi.

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Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 123'ü tutuklanırken, 5'i ifade işlemlerinin ardından, 28'i de adli kontrol hükümleri uygulanıp serbest bırakıldı.

Öte yandan, operasyonlarda ele geçirilen silah ve motosikletler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi. Sergilenen silahlardan bazılarının, Maltepe'de Otokoç Genel Müdürlüğü binasına yönelik silahlı saldırıda kullanıldığı öğrenildi.

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#İstanbul#Suç Örgütleri#Tutuklama

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