Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da suç örgütlerine silah imalatı yapılan atölyeye operasyon

Güncelleme Tarihi:

#Operasyon#Silah#İstanbul
İstanbulda suç örgütlerine silah imalatı yapılan atölyeye operasyon
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2022 08:49

İstanbul'da suç örgütlerine eylemlerinde kullanmak üzere silah temin ettikleri belirlenen şüphelilerin imalathanesine operasyon düzenlendi. Operasyon yapılan atölyede çok sayıda anahtarlık görünümlü tabanca ele geçirildi.

Haberin Devamı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah alım-satım ve kaçakçılığı yapan, suç örgütlerine silah temin eden şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında suç örgütlerine temin edilen silahların imal edildiği atölyenin yeri tespit edildi. Polis, yaklaşık 6 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından Küçükçekmece'de belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda R.T., Ş.T., ve S.J. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. İmalathanede yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 91 şarjör, 25 anahtarlık şeklinde tabanca, 85 ateşleme tertibatı bulunmayan anahtarlık tabanca, 45 kurusıkı tabanca, 45 kurusıkı tabanca şarjörü, 55 tabanca gövde ve sürgüsü, 19 tabanca namlusu, silah yapımında kullanılan makineler, çok sayıda muhtelif silah parçacıkları ele geçirildi. Haklarında "Silah İmal ve Ticareti" suçundan işlem yapılan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haberin Devamı

İstanbulda suç örgütlerine silah imalatı yapılan atölyeye operasyon

Şüphelilerden S.J. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Ş.T. ve R.T. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Operasyon#Silah#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

Strep A kâbusunda umut ışığı Doktorlar Aşısı yok diye uyarıyordu, güzel haber geldi...

Strep A kâbusunda umut ışığı! Doktorlar 'Aşısı yok' diye uyarıyordu, güzel haber geldi...

#Sağlık
NEDEN SÜREKLİ BAŞIM DÖNÜYOR | Sebebi susuzluk da olabilir felç de Peki nasıl ayırt edeceğiz

NEDEN SÜREKLİ BAŞIM DÖNÜYOR? | Sebebi susuzluk da olabilir felç de! Peki nasıl ayırt edeceğiz?

#Sağlık
Ezberleri bozan bir araştırma: Yoğun bir egzersiz yerine kısa süreli hareket daha mı faydalı

Ezberleri bozan bir araştırma: Yoğun bir egzersiz yerine kısa süreli hareket daha mı faydalı?

#Egzersiz

BAKMADAN GEÇME!

Strep A kâbusunda umut ışığı Doktorlar Aşısı yok diye uyarıyordu, güzel haber geldi...

Strep A kâbusunda umut ışığı! Doktorlar 'Aşısı yok' diye uyarıyordu, güzel haber geldi...

#Sağlık
NEDEN SÜREKLİ BAŞIM DÖNÜYOR | Sebebi susuzluk da olabilir felç de Peki nasıl ayırt edeceğiz

NEDEN SÜREKLİ BAŞIM DÖNÜYOR? | Sebebi susuzluk da olabilir felç de! Peki nasıl ayırt edeceğiz?

#Sağlık
Ezberleri bozan bir araştırma: Yoğun bir egzersiz yerine kısa süreli hareket daha mı faydalı

Ezberleri bozan bir araştırma: Yoğun bir egzersiz yerine kısa süreli hareket daha mı faydalı?

#Egzersiz