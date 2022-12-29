İstanbul'da suç örgütlerine silah imalatı yapılan atölyeye operasyon

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İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah alım-satım ve kaçakçılığı yapan, suç örgütlerine silah temin eden şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında suç örgütlerine temin edilen silahların imal edildiği atölyenin yeri tespit edildi. Polis, yaklaşık 6 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından Küçükçekmece'de belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda R.T., Ş.T., ve S.J. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. İmalathanede yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 91 şarjör, 25 anahtarlık şeklinde tabanca, 85 ateşleme tertibatı bulunmayan anahtarlık tabanca, 45 kurusıkı tabanca, 45 kurusıkı tabanca şarjörü, 55 tabanca gövde ve sürgüsü, 19 tabanca namlusu, silah yapımında kullanılan makineler, çok sayıda muhtelif silah parçacıkları ele geçirildi. Haklarında "Silah İmal ve Ticareti" suçundan işlem yapılan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Şüphelilerden S.J. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Ş.T. ve R.T. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.