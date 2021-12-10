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İstanbul'da suç örgütlerine operasyon: Hesaplaşmak için cinayetler işlediler

#Istanbul#Suç Örgütü#Operasyon
İstanbulda suç örgütlerine operasyon: Hesaplaşmak için cinayetler işlediler

İstanbul'da, organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyonda ele geçirilen silahlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 Kasım'da Çekmeköy'de seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda, Ö.E.'nin öldürülmesi ve otomobilde uzun namlulu silah ile mühimmatınn ele geçirilmesi üzerine çalışma başlattı. Olayla ilgili olarak 7 farklı ilçede 182 güvenlik kamerası incelendi. 3-7 Aralık tarihleri arasında, 36 farklı adrese düzenlenen operasyonda, 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken 1 şüphelinin ise firari olduğu öğrenildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan 18 Kasım'da Çekmeköy'de seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırı sonucu Ö.E.'nin öldürüldüğü olay ile 5 Ekim'de Sancaktepe'de gerçekleşen ve Ç.Ö.'nün öldürüldüğü olayın iki farklı suç örgütünün aralarında bulunan husumetten kaynaklandığı öğrenildi. 

SİLAH VE MÜHİMMATLAR SERGİLENDİ

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Operasyonlarda, uzun namlulu silahlar ile çok sayıda tabanca, el bombası, çelik yelek, mühimmat ve 73 bin 800 lira para ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve mühimmatlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

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