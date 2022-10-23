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İstanbul'da su seviyesi düştü baraj gölünde araçlar dolaşmaya başladı

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#İSTANBUL#Baraj#İklim
İstanbulda su seviyesi düştü baraj gölünde araçlar dolaşmaya başladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2022 11:53

İstanbul'da barajlardaki su seviyesi azalmaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre bugün ölçülen doluluk oranı yüzde 42,99 olarak açıklandı. Doluluk oranının yüzde 28,41'e düştüğü Alibeyköy Barajı'nda bazı bölgeler suyun çekilmesiyle tamamen kurudu. Daha önce balıkların yüzdüğü su havzasındaki kurumuş bölgeler, piknikçilerin araçlarını park ettiği alanlar haline geldi.

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre mega kent İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi düşmeye devam ediyor. İstanbul'da son olarak geçtiğimiz Mart ayında yüzde 90'lar seviyesine yükselen baraj doluluk oranları daha sonra düşüşe geçmişti. Yaklaşık 10 gün önce yüzde 45'li seviyelerde ölçülen baraj doluluk oranları bugün itibariyle yüzde 42.99'a kadar geriledi.

Alibeyköy Barajı da doluluk oranlarındaki düşüşten nasibini aldı. Alibeyköy barajında doluluk oranı yüzde 28.41 olarak ölçüldü. Su seviyesinin azaldığı Alibeyköy Barajı'nda, önceden suyla dolu olan ve balıkların yüzdüğü birçok alan kurudu. Bu alanlar su havzasına gelen ziyaretçilerin araçlarını park ettikleri alanlar haline geldi.

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"İSTANBUL'DAKİ BÜTÜN BARAJLAR YÜZDE 50 DOLULUK SEVİYESİNİN ALTINDA"

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İSKİ verilerine göre İstanbul'daki bütün barajlar yüzde 50 doluluk seviyesinin altına düştü. Doluluk oranı en fazla olan baraj, yüzde 49.3 ile Büyükçekmece Barajı. Doluluk oranı en düşük baraj ise yüzde 12.87 ile Papuçdere Barajı oldu.

İstanbul'un barajlarındaki son doluluk oranları şöyle;

Alibeyköy Barajı % 28.41

Büyükçekmece Barajı % 49.03

Darlık Barajı % 45.25

Elmalı Barajı % 47.14

Istrancalar Barajı % 33.52

Kazandere Barajı % 32.05

Ömerli Barajı % 45.76

Papuçdere Barajı % 12.87

Sazlıdere Barajı % 45.62

Terkoz Barajı % 45.41

İstanbulda su seviyesi düştü baraj gölünde araçlar dolaşmaya başladı

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#İSTANBUL#Baraj#İklim

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