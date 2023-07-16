İstanbul’da su kullanım rekoru

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İstanbul’da önceki gün sıcaklık 40 dereye yaklaştı. Kentte rekor sıcaklıklara ulaşılırken rekor su tüketimi de yaşandı. İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa dün İstanbul genelinde 3 milyon 550 bin 435 metreküp su tüketildiğini açıkladı. Bunun rekor olduğunu belirten Başa, “Böylece tüm zamanların en yüksek su tüketimi miktarına ulaşıldı” dedi.



Tasarruf uyarısında bulunan Başa, “Baraj doluluk oranlarımız yüz 41.39 seviyesinde. Oldukça kurak bir dönemden geçiyoruz. Suyumuzu dikkatli kullanalım, günlük tüketimimizi en alt seviyeye indirelim” diye konuştu. Barajlardaki doluluk oranı 15 Temmuz itibarıyla yüzde 41.39 seviyesinde. Geçen yıl aynı tarihlerde ise doluluk oranı yüzde 71.06’ydı.