İstanbul’da su kesintisi – Sular ne zaman gelecek? İZSU 3 Ağustos kesinti programı

3 Ağustos Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerine planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su verilemiyor. Kesintilerden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar, “sular ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt arıyor. İSKİ, planlı kesinti programıyla vatandaşların soru işaretlerini giderdi. İSKİ'nin resmi sayfasından yapılan duyuruda "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerine yer verildi. İşte Arnavutköy, Başakşehir, Beyoğlu, Kağıthane ve Silivri’de yaşanan su kesintilerinin sona ereceği saat bilgisi…

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Tayakadın Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 03.08.2020 10:45 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.8.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 03.08.2020 11:40 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.8.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Kaptanpaşa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 03.08.2020 10:52 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.8.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Kağıthane Etkilenen Mahalleler : Yahya Kemal Mah,Harmantepe Mah,Gültepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 03.08.2020 10:31 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.8.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.