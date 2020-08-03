İstanbul’da su kesintisi – Sular ne zaman gelecek? İZSU 3 Ağustos kesinti programı
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 3 Ağustos Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleleri duyurdu. İSKİ’nin resmi sayfasından yapılan yazılı duyuruya göre, Arnavutköy, Başakşehir, Beyoğlu, Kağıthane ve Silivri’nin bazı mahallelerinde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul’da sular ne zaman gelecek? İşte İZSU 3 Ağustos kesinti programı…
3 Ağustos Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerine planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su verilemiyor. Kesintilerden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar, “sular ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt arıyor. İSKİ, planlı kesinti programıyla vatandaşların soru işaretlerini giderdi. İSKİ'nin resmi sayfasından yapılan duyuruda "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerine yer verildi. İşte Arnavutköy, Başakşehir, Beyoğlu, Kağıthane ve Silivri’de yaşanan su kesintilerinin sona ereceği saat bilgisi…
Arıza Kesinti
İlçe
:
Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler
:
Tayakadın Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
03.08.2020 10:45
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 3.8.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Başakşehir
Etkilenen Mahalleler
:
Bahçeşehir 1Kısım Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
03.08.2020 11:40
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 3.8.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler
:
Kaptanpaşa Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
03.08.2020 10:52
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 3.8.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Kağıthane
Etkilenen Mahalleler
:
Yahya Kemal Mah,Harmantepe Mah,Gültepe Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
03.08.2020 10:31
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 3.8.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Silivri
Etkilenen Mahalleler
:
Fatih Silivri Mah,Yeni Mah,Alibey Mah,Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi
:
200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
03.08.2020 11:12
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 3.8.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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