İstanbul'da su kesintisi - Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi programı
İSKİ planlı su kesintisi programını paylaştı. İSKİ'nin İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi olacağını açıklamasının ardından hangi ilçelerde kesinti olacağı merak konusu oldu. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 21 Ağustos su kesintisi programı...
İSKİ'nin 21 Ağustos tarihli su kesintisi programına göre, Arnavutköy, Beykoz, Küçükçekmece, Sarıyer'de su kesintisi yaşanacak. İSKİ bu ilçelerdeki kesintilerin saat aralığını paylaştı. Yayınlanan yazılı açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerini kullandı.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler
:
Ömerli Mah
Arıza Sebebi
:
Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi
:
21.08.2021 09:38
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 21.8.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Beykoz
Etkilenen Mahalleler
:
Ortaçeşme Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
21.08.2021 13:20
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 21.8.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler
:
Fatih Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
21.08.2021 12:58
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 21.8.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Sarıyer
Etkilenen Mahalleler
:
Ayazağa Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
21.08.2021 12:22
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 21.8.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.