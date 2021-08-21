İstanbul'da su kesintisi - Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi programı

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) resmi sitesi üzerinden 21 Ekim 2020 tarihli su kesintisi programını paylaştı. İSKİ’nin günlük su kesintisi programına göre, bugün Bahçelievler, Bağcılar, Esenler, Esenyurt, Güngören ilçelerinde su kesintisi yaşanacak.

İSKİ'nin 21 Ağustos tarihli su kesintisi programına göre, Arnavutköy, Beykoz, Küçükçekmece, Sarıyer'de su kesintisi yaşanacak. İSKİ bu ilçelerdeki kesintilerin saat aralığını paylaştı. Yayınlanan yazılı açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerini kullandı.

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Ömerli Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi Başlama Tarihi : 21.08.2021 09:38 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.8.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Ortaçeşme Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 21.08.2021 13:20 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.8.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 21.08.2021 12:58 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.8.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Ayazağa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 21.08.2021 12:22 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.8.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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