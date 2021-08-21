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Haber Giriş: 21.08.2021 - 13:37 | Son Güncelleme:

İstanbul'da su kesintisi - Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi programı

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İstanbul'da su kesintisi - Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi programı
İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) resmi sitesi üzerinden 21 Ekim 2020 tarihli su kesintisi programını paylaştı. İSKİ’nin günlük su kesintisi programına göre, bugün Bahçelievler, Bağcılar, Esenler, Esenyurt, Güngören ilçelerinde su kesintisi yaşanacak.

İSKİ planlı su kesintisi programını paylaştı. İSKİ'nin İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi olacağını açıklamasının ardından hangi ilçelerde kesinti olacağı merak konusu oldu. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 21 Ağustos su kesintisi programı...

İSKİ'nin 21 Ağustos tarihli su kesintisi programına göre, Arnavutköy, Beykoz, Küçükçekmece, Sarıyer'de su kesintisi yaşanacak. İSKİ bu ilçelerdeki kesintilerin saat aralığını paylaştı. Yayınlanan yazılı açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerini kullandı. 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler

:

Ömerli Mah

Arıza Sebebi

:

Şebeke Hattı Yenilemesi

Başlama Tarihi

:

21.08.2021 09:38

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 21.8.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Beykoz

Etkilenen Mahalleler

:

Ortaçeşme Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

21.08.2021 13:20

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 21.8.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler

:

Fatih Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

21.08.2021 12:58

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 21.8.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Sarıyer

Etkilenen Mahalleler

:

Ayazağa Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

21.08.2021 12:22

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 21.8.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

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