İstanbul'da su kesintisi – Sular ne zaman gelecek? İSKİ 3 Mart su kesintisi programı  

İstanbul'un Anadolu- Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelere su verilemiyor. Büyükçekmece, Başakşehir, Eyüpsultan, Kağıthane, Zeytinburnu'nun bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Kesintilerin olduğu il ve mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, İSKİ'nin planlı su kesinti programını inceleyerek bilgi edinmeye çalışıyor. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 3 Mart su kesintisi programı...

İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-03-03 14:15:28.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-03-03 12:51:55.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Mithatpaşa Mah Açıklama : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 2020-03-03 12:57:19.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2020 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Topçular Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-03-03 14:36:24.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kağıthane Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-03-03 14:00:10.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Sultanbeyli Etkilenen Mahalleler : Mecidiye Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-03-03 14:41:28.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.