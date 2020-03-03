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GeriGündem İstanbul'da su kesintisi – Sular ne zaman gelecek? İSKİ 3 Mart su kesintisi programı  
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Haber Giriş: 03.03.2020 - 15:18,Son Güncelleme:/

İstanbul'da su kesintisi – Sular ne zaman gelecek? İSKİ 3 Mart su kesintisi programı  

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İstanbul'da su kesintisi – Sular ne zaman gelecek? İSKİ 3 Mart su kesintisi programı  
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İstanbul'un bazı ilçelerinde bakım ve onarım çalışmaları gereğince su kesintisi yaşanıyor. İSKİ'den (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) yapılan yazılı duyuruyla İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası ilçeleri için elektrik kesintisi uyarısı yapıldı. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 3 Mart su kesintisi programı...

İstanbul'un Anadolu- Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelere su verilemiyor. Büyükçekmece, Başakşehir, Eyüpsultan, Kağıthane, Zeytinburnu'nun bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Kesintilerin olduğu il ve mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, İSKİ'nin planlı su kesinti programını inceleyerek bilgi edinmeye çalışıyor. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 3 Mart su kesintisi programı... 

 

İlçe

:

B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler

:

Cumhuriyet Mah

Açıklama

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

2020-03-03 14:15:28.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Başakşehir

Etkilenen Mahalleler

:

İkitelli Osb

Açıklama

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

2020-03-03 12:51:55.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler

:

Mithatpaşa Mah

Açıklama

:

Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi

:

2020-03-03 12:57:19.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2020 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler

:

Topçular Mah

Açıklama

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

2020-03-03 14:36:24.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Kağıthane

Etkilenen Mahalleler

:

Merkez Mah

Açıklama

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

2020-03-03 14:00:10.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Sultanbeyli

Etkilenen Mahalleler

:

Mecidiye Mah

Açıklama

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

2020-03-03 14:41:28.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Zeytinburnu

Etkilenen Mahalleler

:

Veliefendi Mah,Cırpıcı Mah

Açıklama

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

2020-03-03 13:55:43.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

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