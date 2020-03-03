İstanbul'da su kesintisi – Sular ne zaman gelecek? İSKİ 3 Mart su kesintisi programı
İstanbul'un bazı ilçelerinde bakım ve onarım çalışmaları gereğince su kesintisi yaşanıyor. İSKİ'den (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) yapılan yazılı duyuruyla İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası ilçeleri için elektrik kesintisi uyarısı yapıldı. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 3 Mart su kesintisi programı...
İstanbul'un Anadolu- Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelere su verilemiyor. Büyükçekmece, Başakşehir, Eyüpsultan, Kağıthane, Zeytinburnu'nun bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Kesintilerin olduğu il ve mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, İSKİ'nin planlı su kesinti programını inceleyerek bilgi edinmeye çalışıyor. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 3 Mart su kesintisi programı...
İlçe
:
B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler
:
Cumhuriyet Mah
Açıklama
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
2020-03-03 14:15:28.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Başakşehir
Etkilenen Mahalleler
:
İkitelli Osb
Açıklama
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
2020-03-03 12:51:55.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler
:
Mithatpaşa Mah
Açıklama
:
Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi
:
2020-03-03 12:57:19.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2020 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler
:
Topçular Mah
Açıklama
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
2020-03-03 14:36:24.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Kağıthane
Etkilenen Mahalleler
:
Merkez Mah
Açıklama
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
2020-03-03 14:00:10.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler
:
Mecidiye Mah
Açıklama
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
2020-03-03 14:41:28.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler
:
Veliefendi Mah,Cırpıcı Mah
Açıklama
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
2020-03-03 13:55:43.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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