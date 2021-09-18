İstanbul'da su kesintisi... Sular ne zaman gelecek? İSKİ 18 Eylül su kesintisi programı

Günlük su kesintisi programını paylaşan İSKİ, resmi adresinden yaptığı açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerini kullandı.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Etkilenen Mahalleler
:
Konaklar Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
18.09.2021 12:05
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 18.9.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Esenyurt
Etkilenen Mahalleler
:
Güzelyurt Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
18.09.2021 11:36
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 18.9.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Fatih
Etkilenen Mahalleler
:
Sultan Ahmet Mah,Cankurtaran Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
18.09.2021 10:13
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 18.9.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Fatih
Etkilenen Mahalleler
:
Zeyrek Mah,Ali Kuşçu Mah
Arıza Sebebi
:
Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi
:
18.09.2021 11:52
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 18.9.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Kartal
Etkilenen Mahalleler
:
Çarşı Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
18.09.2021 10:50
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 18.9.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Üsküdar
Etkilenen Mahalleler
:
Mehmet Akif Ersoy Mah,Kirazlıtepe Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
18.09.2021 10:25
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 18.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.