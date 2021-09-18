İstanbul'da su kesintisi... Sular ne zaman gelecek? İSKİ 18 Eylül su kesintisi programı

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Günlük su kesintisi programını paylaşan İSKİ, resmi adresinden yaptığı açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerini kullandı.

Arıza Kesinti İlçe : Beşiktaş Etkilenen Mahalleler : Konaklar Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 18.09.2021 12:05 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.9.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Güzelyurt Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 18.09.2021 11:36 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.9.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Sultan Ahmet Mah,Cankurtaran Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 18.09.2021 10:13 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.9.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Zeyrek Mah,Ali Kuşçu Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 18.09.2021 11:52 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.9.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.