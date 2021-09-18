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İstanbul'da su kesintisi... Sular ne zaman gelecek? İSKİ 18 Eylül su kesintisi programı

#İski#Su Kesintisi#Sular Ne Zaman Gelecek
İstanbulda su kesintisi... Sular ne zaman gelecek İSKİ 18 Eylül su kesintisi programı

İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'nda su kesintisi yaşanıyor. İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, şebeke hattı arızası, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelere su verilemiyor. Su kesintilerinden etkilenen mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, kesintilerin sona ereceği saate odaklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 18 Eylül su kesintisi programı...

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Günlük su kesintisi programını paylaşan İSKİ, resmi adresinden yaptığı açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerini kullandı. 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Beşiktaş

Etkilenen Mahalleler

:

Konaklar Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

18.09.2021 12:05

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 18.9.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Esenyurt

Etkilenen Mahalleler

:

Güzelyurt Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

18.09.2021 11:36

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 18.9.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Fatih

Etkilenen Mahalleler

:

Sultan Ahmet Mah,Cankurtaran Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

18.09.2021 10:13

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 18.9.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Fatih

Etkilenen Mahalleler

:

Zeyrek Mah,Ali Kuşçu Mah

Arıza Sebebi

:

Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi

:

18.09.2021 11:52

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 18.9.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Kartal

Etkilenen Mahalleler

:

Çarşı Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

18.09.2021 10:50

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 18.9.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Üsküdar

Etkilenen Mahalleler

:

Mehmet Akif Ersoy Mah,Kirazlıtepe Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

18.09.2021 10:25

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 18.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

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