İstanbul’da su kesintisi… Sular ne zaman gelecek?
İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Ataşehir, Büyük Çekmece, Bayrampaşa, Bağcılar, Beykoz, Beylikdüzü, Ümraniye ve Kadıköy ilçelerine su verilemiyor. Kesintiden etkilenen ilçelerde ikamet eden vatandaşlar, internet üzerinden ‘sular ne zaman gelecek?’ sorusuna yanıt arıyor. İSKİ, su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve çalışmaların sona ereceği saati resmi sayfası üzerinden paylaştı. İşte 13 Şubat İSKİ su kesintisi programı…
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, su alamayacak bölgeler arasında, Ataşehir ilçesi, İçerenköy mahallesi bulunuyor. Büyükçekmece ilçesinde Kamiloba Mah,Celaliye mahallelerinde su kesintisi uygulanacak. Bağcılar ilçesinde de Yenimahalle ve Demırkapı Mahallesi ve Kadıköy İlçesi'nde Hasanpaşa ve Acıbadem Mah mahallelerinde su kesintisi yapılacak. Peki, İstanbul'un bu ilçelerinde sular ne zaman gelecek? İşte 13 Şubat İSKİ su kesintisi programı…
Arıza Kesinti
İlçe
:
Ataşehir
Etkilenen Mahalleler
:
İçerenköy Mah
Açıklama
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
2020-02-13 02:34:43.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler
:
Kamiloba Mah,Celaliye Mah
Açıklama
:
150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
2020-02-13 09:46:32.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler
:
Kocatepe Mah
Açıklama
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
2020-02-13 11:27:49.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Bağcılar
Etkilenen Mahalleler
:
Yenimahalle,Demırkapı Mah
Açıklama
:
150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
2020-02-13 10:06:31.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Beykoz
Etkilenen Mahalleler
:
Gümüşsuyu Mah
Açıklama
:
Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi
Başlama Tarihi
:
2020-02-13 10:02:20.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler
:
Cumhuriyet Mah,Büyükşehir Mah
Açıklama
:
Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi
:
2020-02-13 10:54:57.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler
:
Alibeyköy Mah,Akşemsettin Mah
Açıklama
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
2020-02-13 09:58:31.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler
:
Silahtarağa Mah,Sakarya Mah
Açıklama
:
150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
2020-02-13 10:07:03.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler
:
Atatürk Mah
Açıklama
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
2020-02-13 10:27:41.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Kadıköy
Etkilenen Mahalleler
:
Hasanpaşa Mah,Acıbadem Mah
Açıklama
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
2020-02-13 10:35:45.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Sultangazi
Etkilenen Mahalleler
:
Yunus Emre Mah,Gazi Mah
Açıklama
:
Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi
:
2020-02-13 10:00:02.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Ümraniye
Etkilenen Mahalleler
:
Fatih Sultan Mehmet Mah
Açıklama
:
150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
2020-02-13 08:45:52.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Ümraniye
Etkilenen Mahalleler
:
Yukarı Dudullu Mah
Açıklama
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
2020-02-13 10:48:23.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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