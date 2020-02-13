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Haber Giriş: 13.02.2020 - 11:54,Son Güncelleme:/

İstanbul’da su kesintisi… Sular ne zaman gelecek?

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İstanbul’da su kesintisi… Sular ne zaman gelecek?

İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Ataşehir, Büyük Çekmece, Bayrampaşa, Bağcılar, Beykoz, Beylikdüzü, Ümraniye ve Kadıköy ilçelerine su verilemiyor. Kesintiden etkilenen ilçelerde ikamet eden vatandaşlar, internet üzerinden ‘sular ne zaman gelecek?’ sorusuna yanıt arıyor. İSKİ, su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve çalışmaların sona ereceği saati resmi sayfası üzerinden paylaştı. İşte 13 Şubat İSKİ su kesintisi programı…

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, su alamayacak bölgeler arasında, Ataşehir ilçesi, İçerenköy mahallesi bulunuyor. Büyükçekmece ilçesinde Kamiloba Mah,Celaliye mahallelerinde su kesintisi uygulanacak. Bağcılar ilçesinde de Yenimahalle ve Demırkapı Mahallesi ve Kadıköy İlçesi'nde Hasanpaşa ve Acıbadem Mah mahallelerinde su kesintisi yapılacak. Peki, İstanbul'un bu ilçelerinde sular ne zaman gelecek? İşte 13 Şubat İSKİ su kesintisi programı…

Arıza Kesinti

İlçe

:

Ataşehir

Etkilenen Mahalleler

:

İçerenköy Mah

Açıklama

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

2020-02-13 02:34:43.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler

:

Kamiloba Mah,Celaliye Mah

Açıklama

:

150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

2020-02-13 09:46:32.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Bayrampaşa

Etkilenen Mahalleler

:

Kocatepe Mah

Açıklama

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

2020-02-13 11:27:49.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Bağcılar

Etkilenen Mahalleler

:

Yenimahalle,Demırkapı Mah

Açıklama

:

150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

2020-02-13 10:06:31.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 
     

Arıza Kesinti

İlçe

:

Beykoz

Etkilenen Mahalleler

:

Gümüşsuyu Mah

Açıklama

:

Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi

Başlama Tarihi

:

2020-02-13 10:02:20.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Beylikdüzü

Etkilenen Mahalleler

:

Cumhuriyet Mah,Büyükşehir Mah

Açıklama

:

Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi

:

2020-02-13 10:54:57.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler

:

Alibeyköy Mah,Akşemsettin Mah

Açıklama

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

2020-02-13 09:58:31.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler

:

Silahtarağa Mah,Sakarya Mah

Açıklama

:

150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

2020-02-13 10:07:03.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler

:

Atatürk Mah

Açıklama

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

2020-02-13 10:27:41.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Kadıköy

Etkilenen Mahalleler

:

Hasanpaşa Mah,Acıbadem Mah

Açıklama

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

2020-02-13 10:35:45.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Sultangazi

Etkilenen Mahalleler

:

Yunus Emre Mah,Gazi Mah

Açıklama

:

Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi

:

2020-02-13 10:00:02.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Ümraniye

Etkilenen Mahalleler

:

Fatih Sultan Mehmet Mah

Açıklama

:

150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

2020-02-13 08:45:52.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Ümraniye

Etkilenen Mahalleler

:

Yukarı Dudullu Mah

Açıklama

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

2020-02-13 10:48:23.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

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