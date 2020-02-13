İstanbul’da su kesintisi… Sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, su alamayacak bölgeler arasında, Ataşehir ilçesi, İçerenköy mahallesi bulunuyor. Büyükçekmece ilçesinde Kamiloba Mah,Celaliye mahallelerinde su kesintisi uygulanacak. Bağcılar ilçesinde de Yenimahalle ve Demırkapı Mahallesi ve Kadıköy İlçesi'nde Hasanpaşa ve Acıbadem Mah mahallelerinde su kesintisi yapılacak. Peki, İstanbul'un bu ilçelerinde sular ne zaman gelecek? İşte 13 Şubat İSKİ su kesintisi programı…

Arıza Kesinti İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : İçerenköy Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-13 02:34:43.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Kamiloba Mah,Celaliye Mah Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-13 09:46:32.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bayrampaşa Etkilenen Mahalleler : Kocatepe Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-13 11:27:49.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Yenimahalle,Demırkapı Mah Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-13 10:06:31.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Gümüşsuyu Mah Açıklama : Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi Başlama Tarihi : 2020-02-13 10:02:20.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah,Büyükşehir Mah Açıklama : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 2020-02-13 10:54:57.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Alibeyköy Mah,Akşemsettin Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-13 09:58:31.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Silahtarağa Mah,Sakarya Mah Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-13 10:07:03.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Atatürk Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-13 10:27:41.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Hasanpaşa Mah,Acıbadem Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-13 10:35:45.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah,Gazi Mah Açıklama : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 2020-02-13 10:00:02.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : Fatih Sultan Mehmet Mah Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-13 08:45:52.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.