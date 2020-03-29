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Haber Giriş: 29.03.2020 - 16:02,Son Güncelleme:/

İstanbul'da su kesintisi… İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

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İstanbul'da su kesintisi… İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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İstanbul'da su kesintisi yaşanıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa ve Anadolu Yakası'nda bazı ilçelerde çeşitli nedenlerle 29 Mart 2020 tarihinde bazı ilçelere su verilemeyecek. İkamet ettikleri il veya mahalledeki su kesintisi sona ereceği zamanı merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi planlı su kesintisiyle ilgili vatandaşlara yazılı uyarıda bulundu. İSKİ'nin resmi sayfasında yer alan programa göre, bugün Bakırköy, Pendik, Kartal, Sarıyer ilçelerinde su kesintisi yaşanacak. Bu ilçelerde şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yapılacak.  Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ'nin paylaştığı 29 Mart tarihli su kesintisi programı...

Arıza Kesinti

İlçe

:

Bakırköy

Etkilenen Mahalleler

:

Basınköy Mah

Açıklama

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

2020-03-29 15:21:51.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 29.3.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Pendik

Etkilenen Mahalleler

:

Ramazanoğlu Mah

Açıklama

:

200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

2020-03-29 12:10:48.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 29.3.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Pendik

Etkilenen Mahalleler

:

Bahçelievler Mah

Açıklama

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

2020-03-29 15:20:13.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 29.3.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Sarıyer

Etkilenen Mahalleler

:

Zekeriyaköy Mah,Uskumruköy Mah

Açıklama

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

2020-03-29 11:57:53.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 29.3.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

İlçe

:

Kartal

Etkilenen Mahalleler

:

Orhantepe Mah

Açıklama

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

2020-03-29 15:53:52.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 29.3.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

 

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