İstanbul'da su kesintisi… İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi planlı su kesintisiyle ilgili vatandaşlara yazılı uyarıda bulundu. İSKİ'nin resmi sayfasında yer alan programa göre, bugün Bakırköy, Pendik, Kartal, Sarıyer ilçelerinde su kesintisi yaşanacak. Bu ilçelerde şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yapılacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ'nin paylaştığı 29 Mart tarihli su kesintisi programı...

Arıza Kesinti İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Basınköy Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-03-29 15:21:51.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.3.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Ramazanoğlu Mah Açıklama : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-03-29 12:10:48.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.3.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Bahçelievler Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-03-29 15:20:13.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.3.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Zekeriyaköy Mah,Uskumruköy Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-03-29 11:57:53.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.3.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.