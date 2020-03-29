İstanbul'da su kesintisi… İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İstanbul'da su kesintisi yaşanıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa ve Anadolu Yakası'nda bazı ilçelerde çeşitli nedenlerle 29 Mart 2020 tarihinde bazı ilçelere su verilemeyecek. İkamet ettikleri il veya mahalledeki su kesintisi sona ereceği zamanı merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi planlı su kesintisiyle ilgili vatandaşlara yazılı uyarıda bulundu. İSKİ'nin resmi sayfasında yer alan programa göre, bugün Bakırköy, Pendik, Kartal, Sarıyer ilçelerinde su kesintisi yaşanacak. Bu ilçelerde şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yapılacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ'nin paylaştığı 29 Mart tarihli su kesintisi programı...
Arıza Kesinti
İlçe
:
Bakırköy
Etkilenen Mahalleler
:
Basınköy Mah
Açıklama
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
2020-03-29 15:21:51.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 29.3.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Pendik
Etkilenen Mahalleler
:
Ramazanoğlu Mah
Açıklama
:
200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
2020-03-29 12:10:48.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 29.3.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Pendik
Etkilenen Mahalleler
:
Bahçelievler Mah
Açıklama
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
2020-03-29 15:20:13.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 29.3.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Sarıyer
Etkilenen Mahalleler
:
Zekeriyaköy Mah,Uskumruköy Mah
Açıklama
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
2020-03-29 11:57:53.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 29.3.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe
:
Kartal
Etkilenen Mahalleler
:
Orhantepe Mah
Açıklama
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
2020-03-29 15:53:52.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 29.3.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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