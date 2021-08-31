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Haber Giriş: 31.08.2021 - 17:20 | Son Güncelleme:

İstanbul’da su kesintisi (Beşiktaş, Sarıyer, Kadıköy, Eyüpsultan) Sular ne zaman gelecek?

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İstanbul’da su kesintisi (Beşiktaş, Sarıyer, Kadıköy, Eyüpsultan) Sular ne zaman gelecek?

İstanbul’un Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki bazı ilçelerde su kesintisi yaşanıyor. İSKİ, planlı su kesintisi programıyla gün içerisinde yaşanacak su kesintilerini paylaştı. Listede su kesintisi yaşanacak ilçelerin yanı sıra mahallelere yer verildi. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 31 Ağustos İSKİ su kesintisi programı…

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş, Sarıyer, Kadıköy ve Eyüpsultan’da su kesintisi yaşanacak. İsale hattı arızası ve şebeke hattı arızası gibi nedenlerle bu ilçelere su verilmeyecek. Su kesintisinden etkilenen mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, su kesintisinin sona ereceği saati araştırıyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi programını paylaştı. İSKİ'den yapılan açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi.

31 AĞUSTOS SU KESİNTİSİ PROGRAMI

Arıza Kesinti

İlçe

:

Beşiktaş

Etkilenen Mahalleler

:

Bebek Mah,Arnavutköy Mah

Arıza Sebebi

:

900 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama

:

Emirgan Sabancı Caddesi 900Mm İsale Hattında Bakım Onarım Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

31.08.2021 11:46

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler

:

Akşemsettin Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

31.08.2021 13:24

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler

:

Mithatpaşa Mah,Mimar Sinan Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

31.08.2021 16:29

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Kadıköy

Etkilenen Mahalleler

:

Fenerbahçe Mah,Erenköy Mah,Caddebostan Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

31.08.2021 15:50

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Sarıyer

Etkilenen Mahalleler

:

Rumeli Hisarı Mah,İstinye Mah,Baltalimanı Mah,Emirgan Mah

Arıza Sebebi

:

900 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama

:

Emirgan Sabancı Caddesi 900Mm İsale Hattında Bakım Onarım Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

31.08.2021 11:46

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

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