İstanbul’da su kesintisi (Beşiktaş, Sarıyer, Kadıköy, Eyüpsultan) Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş, Sarıyer, Kadıköy ve Eyüpsultan’da su kesintisi yaşanacak. İsale hattı arızası ve şebeke hattı arızası gibi nedenlerle bu ilçelere su verilmeyecek. Su kesintisinden etkilenen mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, su kesintisinin sona ereceği saati araştırıyor.



İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi programını paylaştı. İSKİ'den yapılan açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi.



31 AĞUSTOS SU KESİNTİSİ PROGRAMI

Arıza Kesinti İlçe : Beşiktaş Etkilenen Mahalleler : Bebek Mah,Arnavutköy Mah Arıza Sebebi : 900 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Emirgan Sabancı Caddesi 900Mm İsale Hattında Bakım Onarım Çalışmaları Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 31.08.2021 11:46 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Akşemsettin Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 31.08.2021 13:24 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Mithatpaşa Mah,Mimar Sinan Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 31.08.2021 16:29 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Fenerbahçe Mah,Erenköy Mah,Caddebostan Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 31.08.2021 15:50 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Rumeli Hisarı Mah,İstinye Mah,Baltalimanı Mah,Emirgan Mah Arıza Sebebi : 900 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Emirgan Sabancı Caddesi 900Mm İsale Hattında Bakım Onarım Çalışmaları Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 31.08.2021 11:46 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara