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Ersan SAN / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 25.09.2020 - 14:52 | Son Güncelleme:

İstanbul'da sosyal mesafenin unutulduğu anlar

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İstanbul'da sosyal mesafenin unutulduğu anlar
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İBB'nin Edirnekapı'da bulunan Sosyal Hizmetler Müdürlüğü önündeki yardım kuyruğunda sosyal mesafe hiçe sayıldı. Bahçedeki kalabalık havadan görüntülendi.

Görüntüler, Edirnekapı'da bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde kaydedildi. İBB'nin ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımda bulunduğu binanın önündeki kalabalık dikkat çekti. Kalabalık sosyal mesafe kuralına uymadan uzun süre bekledi. Bahçedeki kalabalık havadan da görüntülendi.

İstanbulda sosyal mesafenin unutulduğu anlar

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