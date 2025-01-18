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İstanbul'da sosyal medyadan müstehcen yayın yapan kadın tutuklandı

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#Sosyal Medya#Müstehcenlik#Tutuklama
İstanbulda sosyal medyadan müstehcen yayın yapan kadın tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2025 09:14

Sosyal medya üzerinden bir günde 100 erkekle birlikte olacağını söyleyerek bazı siteler üzerinden çıplak pozlarını yayınlayan Azranur A.V. (23) ile birlikte hareket ettiği eşi P.B.V. (25) polis tarafından gözaltına alındı. Ataşehir'de bir hastanede gözaltına alınışı sırasında polise direnen Azranur A.V., 'müstehcenlik', 'görevli memura mukavemet', 'iftira' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eşi P.B.V. ise serbest bırakıldı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri bir ihbarı değerlendirerek sosyal medya üzerinden bir günde 100 erkekle birlikte olacağını söyleyerek bazı siteler üzerinden çıplak pozlarını yayınlayan Azranur A.V.'yi yakalamak için harekete geçti. Bir hastanede estetik operasyonu olacağı öğrenilen Azranur A.V., yanındaki İran uyruklu eşi P.B.V. ile birlikte gözaltına alındı.

Gözaltına alınışı sırasında ve Asayiş şube müdürlüğüne getirilişinde polise direndiği öğrenilen şüpheliler güçlükle Ahlak Büro Amirliğine çıkarılabildi. Azranur A.V.'nin 'mala zarar verme', 'görevli memura mukavemet', 3 'kasten yaralama', 'tehdit hakaret', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından polise geliş kaydı bulunduğu öğrenildi. Azranur A.V.'nin eşi P.B.V'nin ise 4 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

İstanbulda sosyal medyadan müstehcen yayın yapan kadın tutuklandı

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Şüpheli Azranur A.V.'nin yakalandığı sırada sosyal medya üzerinde eşinin çektiği uygunsuz fotoğrafları polis memurları çekti şeklindeki paylaşımı nedeniyle de hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlanan Azranur A.V. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşi P.B.V. serbest bırakıldı.

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#Sosyal Medya#Müstehcenlik#Tutuklama

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