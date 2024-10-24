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İstanbul'da sosyal medyadan FETÖ propagandası yaptığı belirlenen iki kişi tutuklandı

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#İstanbul#FETÖ#TERÖR
İstanbulda sosyal medyadan FETÖ propagandası yaptığı belirlenen iki kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2024 16:11

İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası sosyal medya platformlarında örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan Yeni Asya gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz'ün de arasında bulunduğu 2 şüpheli tutuklandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası sosyal medya platformlarından terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Burada savcılık ifadeleri alınan 3 şüpheli, nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Yeni Asya gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz ile şüpheli Ömer Demir'in tutuklanmasına karar verdi.

Hakimlik, şüpheli R.Y'nin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

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#İstanbul#FETÖ#TERÖR

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