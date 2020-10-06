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İSTANBUL (AA)
Haber Giriş: 06.10.2020 - 13:38 | Son Güncelleme:

İstanbul’da şoke eden anlar! Zorla taksiye bindirmeye kalkınca ortalık karıştı…

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Esenyurt'ta eski eşi olduğu öğrenilen kadını zorla taksiye bindirmeye çalışan Suriye uyruklu kişiye çevredekiler tepki göstererek engel oldu.

Esenyurt Cumhuriyet Meydanı yakınında Suriye uyruklu bir kişi, durdurduğu taksiye eski eşi olduğu öğrenilen kadını zorla bindirmeye çalıştı.

Olayı gören çevredekiler, bu kişiye tepki göstererek kadının taksiye bindirilmesine izin vermedi.

Olay yerine gelen zabıta ekipleri, söz konusu kişiyi kalabalıktan uzaklaştırarak eski eşiyle birlikte polis merkezine götürdü.

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