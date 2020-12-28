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Alper KORKMAZ - Erol DEĞİRMENCİ / DHA
Haber Giriş: 28.12.2020 - 15:57 | Son Güncelleme:

İstanbul'da şoke eden anlar! İngiliz üyenin kaçış görüntüleri ortaya çıktı

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İstanbul'da şoke eden anlar! İngiliz üyenin kaçış görüntüleri ortaya çıktı
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Happy Monday's ve Black Grape isimli müzik gruplarının bir dönem turne müdürlüğü ve organizasyon işlerini yürüten uyuşturucu çetesinin İngiliz üyesi Anthony Murray'ın, İstanbul'da yakalanmadan kısa süre önce kaçış hazırlığı yaptığı o anların görüntüleri ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Ekim ayı başında uyuşturucu karteli tarafından Kolombiya'ya gönderilen yük gemisindeki konteynerlerde gübreye emdirilmiş 258 kilo kokain ele geçirildi. Konu ile ilgili İstanbul Gümrük Muhafaza ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube'sine bağlı polis ekiplerince tarafından kartelin 15 üyesi yakalandı. İngiltere'nin Happy Monday's ve Black Grape gruplarının eski turne müdürü Anthony Murray'de gözaltına alınan kişilerin içindeydi.

KAÇIŞ ANLARI ORTAYA ÇIKTI

Narkotik Polisi tarafından gemiden konteynırların indirildiğini öğrenen Murray'in yakalanacağını anladığı anda Sirkeci'de kaldığı otelden kaçmaya çalıştığı anlara dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaçmak için otel lobisine inerek çıkış işlemleri yaptırdığı esnada Murray'ın telaşlı anları görüntülere yansıdı. Murray, otelden çıkıp, taksiye bindiği esnada narkotik polisi tarafından gözaltına alındı.

İstanbulda şoke eden anlar İngiliz üyenin kaçış görüntüleri ortaya çıktı

İstanbulda şoke eden anlar İngiliz üyenin kaçış görüntüleri ortaya çıktı


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