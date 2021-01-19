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Gündem
Murat SOLAK - Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 19.01.2021 - 11:17 | Son Güncelleme:

İstanbul'da sokaklar buz pistine döndü... Kayıp düştüler

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İstanbul Eyüpsultan'da işlerine gitmek isteyen vatandaşlar buz pistine dönen sokaklarda zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşların yürümekte zorlandığı bazılarının düştüğü görüldü. Bir vatandaş yürümekte zorluk çekince kayarak ilerledi.

İstanbul'da dün etkili olan kar yağışının ardından İstanbul Valiliği bu sabah için don uyarısında bulunmuştu. Eyüpsultan Esentepe Mahallesi, Sürmeneliler Sokak'tan caddeye inmek isteyen vatandaşlar, yerde oluşan buzlu alanda yürürken zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşların yürümekte zorlanarak dengesini kaybedip düştükleri görüldü.

Vatandaşlar işlerine gidemediklerini ve yeterince tuzlama yapılmadığını söyledi. Bazıları ise Uludağ'ı buraya getirdiklerini bu şekilde kaymanın eğlenceli olduğunu belirtti. Bazı vatandaşların ellerindeki poşetlerle iş yeri önlerini tuzladıkları görüldü. Araç sürücüleri de buz pistine dönen sokakta zor anlar yaşadı.

İstanbulda sokaklar buz pistine döndü... Kayıp düştüler

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