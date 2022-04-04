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İstanbul’da sokak ortasında dehşet: Kız kardeşini çocuklarının gözü önünde öldüresiye dövdü

#Istanbul#Zeytinburnu#Kadına Şiddet

Zeytinburnu’nda bir ağabey kız kardeşine güpegündüz sokak ortasında adeta dehşeti yaşattı. Eline aldığı sopayla kardeşine doğru koşan ağabey, çocuklarının gözü önünde kadını öldüresiye dövdü. Dehşet anları kameralara yansırken, üzerinde sopanın kırılmasıyla bayılarak yere yığılan kadını hastanelik eden ağabey, polis tarafından gözaltına alındı.

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Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 15.30 sıralarında Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde 2 çocuğuyla birlikte yürüyen Hazal G., bir süre sonra durup cep telefonuyla konuşmaya başladı. O esnada kadının ağabeyi Hikmet K. elinde fırça sopasıyla kardeşine doğru koştu. Bir anda kadına vurmaya başlayan Hikmet K. ilk hamlesinde kadının eline vurarak telefonunu parçaladı.

İstanbul’da sokak ortasında dehşet: Kız kardeşini çocuklarının gözü önünde öldüresiye dövdü

ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ, SOPAYI ÜZERİNDE KIRIP KADINI BAYILTTI

Ardından defalarca kadının vücuduna ve kafasına vuran saldırgan onu bayılttı. Kadın, yere yığılarak hareketsiz şekilde kaldı. Çocuklarının gözü önünde kadına dehşeti yaşatan ve üzerinde sopayı kırdığı görülen adam çevredekilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldı.

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İstanbul’da sokak ortasında dehşet: Kız kardeşini çocuklarının gözü önünde öldüresiye dövdü

Kadının çocukları başına gelerek onu kendine getirmeye çalışırken, o dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

KADIN ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇİNCE SERBEST KALDI

Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Hazal G.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kadının durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İstanbul’da sokak ortasında dehşet: Kız kardeşini çocuklarının gözü önünde öldüresiye dövdü

Öte yandan kadının emniyete giderek şikayette bulunması üzerine harekete geçen polis ekipleri, saldırgan ağabey Hikmet K.’yı yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahsın, kadının şikayetinden vazgeçmesi üzerine serbest kaldığı öğrenildi.

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#Istanbul#Zeytinburnu#Kadına Şiddet

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