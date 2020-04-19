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Murat SOLAK-Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 19.04.2020 - 09:08,Son Güncelleme:

İstanbul'da sokağa çıkma yasağının ikinci günü yollar boş

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Corona Virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde İstanbul'da yollar yine boş kaldı.

Corona Virüs tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Yasağın ikinci gününde de İstanbul'da yollar boş kalırken, D-100 Karayolu'nda az sayıda aracın yolda olduğu görüldü.

Otobüs ve metrobüs duraklarında bekleyen az sayıdaki vatandaş dikkat çekti. Şirinevler'de de metrobüs durakları ve otobüs durakları da işe giden ve işten dönen memurların dışında bomboştu.

İstanbulda sokağa çıkma yasağının ikinci günü yollar boş

İstanbulda sokağa çıkma yasağının ikinci gününde denetimler devam etti
İstanbul'da sokağa çıkma yasağının ikinci gününde denetimler devam etti
Yasağın ikinci gününde Kadıköy sokakları boş kaldı
Yasağın ikinci gününde Kadıköy sokakları boş kaldı
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