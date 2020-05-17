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Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Murat SOLAK / DHA
Haber Giriş: 17.05.2020 - 09:53,Son Güncelleme:

İstanbul'da sokağa çıkma yasağının 2.gününde yollar boş kaldı

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İstanbul'da sokağa çıkma yasağının 2.gününde yollar boş kaldı
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İstanbul'da  koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 ilde ilan edilen 4 günlük  sokağa çıkma yasağının ikinci gününde yollar boş kaldı. İBB'nin trafik haritasında saat 08.30 itibarıyla yoğunluk yüzde 6 olarak ölçüldü.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta 4  günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde İstanbul'da yollar boş kaldı. Bakırköy D-100 Karayolu, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yok denecek kadar azdı. İBB'nin trafik haritasında saat 08.30'da yoğunluk yüzde 6 olarak ölçüldü.

 

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