İstanbul'da sokağa çıkma yasağının 2.gününde yollar boş kaldı

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde İstanbul'da yollar boş kaldı. Bakırköy D-100 Karayolu, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yok denecek kadar azdı. İBB'nin trafik haritasında saat 08.30'da yoğunluk yüzde 6 olarak ölçüldü.