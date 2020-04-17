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İbrahim YILDIZ/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 17.04.2020 - 14:42,Son Güncelleme:

İstanbul'da sokağa çıkma yasağına saatler kala bu fotoğraflar geldi

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Corona Virüsle mücadele etmek için alınan önlemler kapsamında vatandaşlara "evde kal" çağrısı yapılmasına rağmen Bakırköy ve Şirinevler'de güneşli havayı fırsat bilenler dışarıya çıktı. Her iki yerdeki yoğunluğu dikkat çekti.

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  • Bakırköy ve Bahçelievlerde sokaklardaki kalabalık dikkat çekti
  • Bakırköy ve Bahçelievlerde sokaklardaki kalabalık dikkat çekti
  • Bakırköy ve Bahçelievlerde sokaklardaki kalabalık dikkat çekti
  • Bakırköy ve Bahçelievlerde sokaklardaki kalabalık dikkat çekti
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bu gece 00.00'da başlayacak ve iki gün sürecek sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar alışveriş için sokaklara çıktı.

Güneşli havanın da etkisiyle trafiğe kapalı olan Bakırköy ve Şirinevler Meydanı'nda vatandaşların yoğunluğu görüldü. Bazı vatandaşlar alışveriş yaparken bazıları da banklarda oturmayı tercih etti. Vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadıkları da görüldü.

 

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