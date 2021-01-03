İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının son günü

İstanbullular, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda perşembe günü saat 21.00'de başlayan ve yarın sabah saat 05.00'te bitecek olan sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor.

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününde meydan ve caddelerde sessizlik hakim.

Tarihi Yarımada'daki turistlik mekanlar ile sahil şeritlerinde sakinlik yaşanıyor.

Yürüyüş yapmak isteyenlerin tercihi olan Beşiktaş'taki Dolmabahçe Caddesi'nde alışılagelmiş görüntünün dışında kimsenin olmadığı gözlendi.

Bebek, Emirgan, Ortaköy gibi sahil şeritlerinde ise her zamankinin aksine sessizlik hüküm sürüyor.

Polis ekipleri de kontrol noktalarında trafikteki araçları denetleyerek, izin belgelerini kontrol ediyor.

Kentin Anadolu Yakası'ndaki Üsküdar Meydanı, Salacak Sahili, Bağdat Caddesi ve Caddebostan Sahili'nde de sakinlik hakim.

Vatandaşlar, yalnızca evlerine yürüme mesafesinde olan esnaftan günlük alışverişlerini yapıyor.

D100 Karayolu'nda da trafikte araç yoğunluğu yaşanmıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentin Anadolu Yakası'nda belirli noktalarda denetimlerini sürdürüyor.

Öte yandan İBB verilerine göre kentte saat 12.30 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 2 olarak ölçüldü.